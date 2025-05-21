Деякі люди не знають, як правильно розділяти відходи, проте незнання не захищає від штрафу. Про це пише 24 Канал із посиланням на inPoland.

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Штрафи за ігнорування сортування сміття у Польщі

За сортування сміття у Польщі відповідають муніципальні компанії, які займаються збором відходів. Якщо контейнер містить відходи, які не відповідають заявленим правилам сортування, то комунальники можуть повідомити про це гміну.

У деяких населених пунктах міська влада та чиновники проводять вибіркові перевірки.

Загалом, якщо власник нерухомості не сортуватиме відходи, з нього можуть стягнути підвищену плату за їхнє вивезення. Наприклад, якщо за вивіз посортованого сміття треба заплатити 30 злотих на місяць, то за не посортовані відходи треба буде віддати від 90 до 150 злотих.

А якщо стане зрозуміло, що людина навмисно не сортує сміття, то її можуть оштрафувати на суму до 500 злотих.

У випадку, якщо це багатоквартирний будинок і винну особу встановити неможливо, то штраф може застосовуватися до всіх мешканців.

Як сортувати сміття у Польщі

У Польщі є шість основних видів відходів: