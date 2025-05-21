Некоторые люди не знают, как правильно разделять отходы, однако незнание не защищает от штрафа. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на inPoland.

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Штрафы за игнорирование сортировки мусора в Польше

За сортировку мусора в Польше отвечают муниципальные компании, которые занимаются сбором отходов. Если контейнер содержит отходы, которые не соответствуют заявленным правилам сортировки, то коммунальщики могут сообщить об этом гмину.

В некоторых населенных пунктах городские власти и чиновники проводят выборочные проверки.

В общем, если владелец недвижимости не будет сортировать отходы, с него могут взыскать повышенную плату за их вывоз. Например, если за вывоз посортированного мусора надо заплатить 30 злотых в месяц, то за не посортированные отходы надо будет отдать от 90 до 150 злотых.

А если станет понятно, что человек намеренно не сортирует мусор, то его могут оштрафовать на сумму до 500 злотых.

В случае, если это многоквартирный дом и виновное лицо установить невозможно, то штраф может применяться ко всем жителям.

Как сортировать мусор в Польше

В Польше есть шесть основных видов отходов: