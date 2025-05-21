Некоторые люди не знают, как правильно разделять отходы, однако незнание не защищает от штрафа. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на inPoland.
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Штрафы за игнорирование сортировки мусора в Польше
За сортировку мусора в Польше отвечают муниципальные компании, которые занимаются сбором отходов. Если контейнер содержит отходы, которые не соответствуют заявленным правилам сортировки, то коммунальщики могут сообщить об этом гмину.
В некоторых населенных пунктах городские власти и чиновники проводят выборочные проверки.
В общем, если владелец недвижимости не будет сортировать отходы, с него могут взыскать повышенную плату за их вывоз. Например, если за вывоз посортированного мусора надо заплатить 30 злотых в месяц, то за не посортированные отходы надо будет отдать от 90 до 150 злотых.
А если станет понятно, что человек намеренно не сортирует мусор, то его могут оштрафовать на сумму до 500 злотых.
В случае, если это многоквартирный дом и виновное лицо установить невозможно, то штраф может применяться ко всем жителям.
Как сортировать мусор в Польше
В Польше есть шесть основных видов отходов:
- бумага – газеты, тетради, картон (без грязи и жира),
- металлы и пластмассы – ПЭТ-бутылки, банки, крышки, упаковка,
- стекло – бутылки, банки (без крышек и пробок),
- биологические отходы – остатки овощей, фруктов, кофейная гуща, яичная скорлупа,
- бывшая в употреблении одежда и текстиль (эти вещи преимущественно нужно относить в специальные пункты приема),
- смешанные отходы – то, что нельзя отнести к вышеупомянутому.