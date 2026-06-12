Зміни у тимчасовому захисті: що буде з чоловіками призовного віку у ЄС

У ЄС вже погодилися, що статус тимчасового захисту для українців, що тікали від війни, продовжать ще на рік. Втім, його умови можуть змінитися – і передусім для чоловіків призовного віку від 23 до 60 років.

Станом на 2025 рік понад 4,35 мільйона українців мали тимчасовий захист в Європі, і з них 1,04 мільйона – це чоловіки від 18 до 64 років. Зараз, під час перегляду умов захисту, чимало людей не знають, як зміняться правила для чоловіків. Тож 24 Канал зібрав те, що треба знати про майбутнє рішення ЄС.

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Яка ситуація з тимчасовим захистом для чоловіків в ЄС?

Українці в Європі мають спеціальний статус завдяки Директиві Ради ЄС від 2022 року. Щороку захист продовжували, і наразі він діє до 4 березня 2027 року. Втім, війна триває, і це значить, що захист продовжать знову, до весни 2028 року. Ось тільки все більше країн наполягають на тому, що просто продовжити захист не можна – потрібно внести певні зміни, що стосуватимуться передусім чоловіків призовного віку.

Ще 4 червня єврокомісар з питань внутрішніх справ і міграції Магнус Бруннер заявив, що чоловіків можуть виключити з переліку категорій людей, що претендуватимуть на притулок. Політик також зазначив, що цього хоче й українська сторона, але не уточнив, хто саме вніс цю пропозицію.

Кароліна Улльріх, представниця Генерального директорату Єврокомісії, підтвердила, що обговорення про це справді ведуться.

Які є варіанти продовження тимчасового захисту?

Кіпрське головування на зустрічі у Люксембурзі підготувало аналітичний документ під назвою "Майбутній правовий статус переміщених осіб з України". Дискусія пройшла у закритому характері 4 – 5 червня, і жодні дані про неї не оприлюднили.

"Європейська правда" отримала від джерел копію кіпрської пропозиції. Відтак, країнам запропонували на розгляд два варіанти дій.

Продовження тимчасового захисту без змін після березня 2027 року. Продовження захисту з обмеженнями, що можуть виключати чоловіків призовного віку та осіб, що залишили територію України нелегально, тобто в обхід пунктів пропуску.

Перший варіант підтримує Естонія, але чимало країн пристають до другого підходу. Окрім того, з'являлися пропозиції обмежити надання тимчасового захисту й за територіальним принципом – не давати його людям з "безпечних" областей, як-от Львівської чи Закарпатської. Втім, цю ідею відкинули, а Польща виступила категорично проти.

В яких країнах Європи найбільше чоловіків?

За даними Євростату, у 27 країнах ЄС сумарно наразі проживає приблизно 1,04 мільйона українських чоловіків віком від 18 до 64 років. І це на 15,6% більше, ніж було у лютому 2025 року.

Найбільше чоловіків призовного віку серед біженців зараз у Німеччині – там наразі проживає 312 тисяч українців. Канцлер країни Фрідріх Мерц нещодавно заявляв, що він наполягає на поверненні цих чоловіків в Україну.

Мовляв, Німеччина "тісно координуватиме свої дії, щоб сприяти поверненню на батьківщину громадян України". Ось які країни також прийняли багато чоловіків:

Польща – 153,2 тисячі;

Чехія – 129,3 тисячі;

Румунія – 71,1 тисячі;

Іспанія – 63,5 тисячі;

Нідерланди – 35,8 тисячі;

Словаччина – 30,2 тисячі;

Ірландія – 27,8 тисячі.

Норвегія – 24,9 тисячі.

Польща та Чехія, наступні країни за кількістю українських чоловіків, також послідовно виступають за введення обмежень щодо надання захисту.

Чи скасують тимчасовий захист для чоловіків призовного віку?

Наразі жодне рішення ще не ухвалене – його можуть оголосити в липні. Втім, є всі шанси, що цьому завадять бюрократичні перешкоди, і тоді долю українських біженців вирішуватимуть вже у вересні.

Та у плані Кіпру щодо обмеження доступу до тимчасового захисту для чоловіків є застереження – недопущення дискримінації, зокрема й гендерної, а також захист прав людини – це наріжні камені політики ЄС. І будь-яке рішення щодо українських біженців має це враховувати.

Тож передусім країнам ЄС потрібно буде переконатися, що рішення не призведе до сотень індивідуальних судових позовів від українських чоловіків. Окрім того, потрібно розробити й систему винятків для чоловіків призовного віку, які все ж зможуть отримати тимчасовий захист.

Також країни-члени ЄС матимуть мати можливість визначати, чи не уникає служби в ЗСУ той чи інший чоловік, що хоче отримати тимчасовий захист.

Тож, ймовірно, у ЄС будуть орієнтуватися на такий принцип: тимчасовий захист можуть не надавати тим людям, яких Україна не готова випускати за кордон.

Та незалежно від того, якою буде остаточна пропозиція, після її винесення кваліфікована більшість (55%) держав-членів мають її затвердити. Відтак, за рішення має проголосувати 15 з 27 країн, аби його вважали ухваленим.

Чи повертатимуть чоловіків в Україну?

Навіть у випадку ухвалення пропозиції від Кіпру, що включає обмеження надання тимчасового захисту для чоловіків, це торкнеться тільки нових прохачів. Натомість на українських чоловіків призовного віку, що вже живуть в країнах ЄС та мають захист, зміна у правилах не вплине.

Водночас голова ДМС Наталія Науменко повідомила, що останнім часом сильно зросли запити на реадмісію – тобто повернення до України – і чоловіків, і жінок з різних країн, найбільше з Німеччини, Чехії та Польщі. Тобто навіть чоловіків, що мають тимчасовий захист, можуть депортувати до України. Це стосується: