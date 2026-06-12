По состоянию на 2025 год более 4,35 миллионов украинцев имели временную защиту в Европе, и из них 1,04 миллиона – это мужчины от 18 до 64 лет. Сейчас, во время пересмотра условий защиты, многие люди не знают, как изменятся правила для мужчин. Поэтому 24 Канал собрал то,, что нужно знать о будущем решении ЕС.

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Какова ситуация с временной защитой для мужчин в ЕС?

Украинцы в Европе имеют специальный статус благодаря Директиве Совета ЕС от 2022 года. Ежегодно защиту продлевали, и сейчас она действует до 4 марта 2027 года. Впрочем, война продолжается, и это означает, что защиту продлят снова, до весны 2028 года. Вот только все больше стран настаивают на том,, что просто продлить защиту нельзя, – нужно внести определенные изменения,, которые коснутся прежде всего мужчин призывного возраста.

Еще 4 июня еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер заявил, что мужчин могут исключить из перечня категорий людей, которые будут претендовать на убежище. Политик также отметил, что этого хочет и украинская сторона, но не уточнил, кто именно внес это предложение.

Каролина Ульрих, представительница Генерального директората Еврокомиссии, подтвердила, что обсуждение этого вопроса действительно ведется.

Какие есть варианты продления временной защиты?

Кипрское председательство на встрече в Люксембурге подготовило аналитический документ под названием «Будущий правовой статус перемещенных лиц из Украины». Дискуссия прошла в закрытом режиме 4 – 5 июня, и никаких данных о ней не обнародовали.

"Европейская правда» получила от источников копию кипрского предложения. Таким образом,, странам предложили на рассмотрение два варианта действий.

Продление временной защиты без изменений после марта 2027 года. Продление защиты с ограничениями, которые могут исключать мужчин призывного возраста и лиц, покинувших территорию Украины нелегально, то есть в обход пунктов пропуска.

Первый вариант поддерживает Эстония,, но многие страны присоединяются ко второму подходу. Кроме того, появлялись предложения ограничить предоставление временной защиты и по территориальному принципу – не предоставлять ее людям из «безопасных» областей, таких как Львовская или Закарпатская. Впрочем, эту идею отвергли, а Польша выступила категорически против.

В каких странах Европы больше всего мужчин?

По данным Евростата, в 27 странах ЕС в настоящее время проживает в общей сложности около 1,04 миллиона украинских мужчин в возрасте от 18 до 64 лет. И это на 15,6% больше, чем было в феврале 2025 года.

Больше всего мужчин призывного возраста среди беженцев сейчас в Германии – там сейчас проживает 312 тысяч украинцев. Канцлер страны Фридрих Мерц недавно заявлял, что он настаивает на возвращении этих мужчин в Украину.

Мол,, Германия «будет тесно координировать свои действия,, чтобы способствовать возвращению на родину граждан Украины». Вот какие страны также приняли много мужчин:

Польша – 153,2 тысячи;

Чехия – 129,3 тысячи;

Румыния – 71,1 тысяча;

Испания – 63,5 тысяч;

Нидерланды – 35,8 тысяч;

Словакия – 30,2 тысячи;

Ирландия – 27,8 тысяч.

Норвегия – 24,9 тысяч.

Польша и Чехия, следующие страны по количеству украинских мужчин, также последовательно выступают за введение ограничений на предоставление защиты.

Отменят ли временную защиту для мужчин призывного возраста?

На данный момент никакого решения еще не принято – его могут объявить в июле. Впрочем, есть все шансы, что этому помешают бюрократические препятствия, и тогда судьбу украинских беженцев будут решать уже в сентябре.

Но в плане Кипра по ограничению доступа к временной защите для мужчин есть оговорки – недопущение дискриминации, в том числе гендерной, а также защита прав человека – это краеугольные камни политики ЕС. И любое решение в отношении украинских беженцев должно это учитывать.

Поэтому в первую очередь странам ЕС нужно будет убедиться, что решение не приведет к сотням индивидуальных судебных исков со стороны украинских мужчин. Кроме того, необходимо разработать систему исключений для мужчин призывного возраста, которые все же смогут получить временную защиту.

Также страны-члены ЕС должны будут иметь возможность определять, не уклоняется ли от службы в ВСУ тот или иной мужчина, желающий получить временную защиту.

Поэтому, вероятно, в ЕС будут ориентироваться на такой принцип: временную защиту могут не предоставлять тем людям, которых Украина не готова выпускать за границу.

,,,, Но независимо от того, каким будет окончательное предложение, после его вынесения квалифицированное большинство (55%) государств-членов должно его утвердить. Таким образом, за решение должны проголосовать 15 из 27 стран, чтобы оно считалось принятым.

Будут ли мужчин возвращать в Украину?

Даже в случае принятия предложения от Кипра,, которое включает ограничение предоставления временной защиты для мужчин,, это коснется только новых просителей. Зато на украинских мужчин призывного возраста,, которые уже живут в странах ЕС и имеют защиту, изменение в правилах не повлияет.

В то же время глава ГМС Наталья Науменко сообщила, что в последнее время сильно возросли запросы на реадмиссию – то есть возвращение в Украину – как мужчин, так и женщин из разных стран, в основном из Германии, Чехии и Польши. То есть даже мужчин, имеющих временную защиту, могут депортировать в Украину. Это касается: