Об этом сообщает немецкий телеканал n-tv, который проанализировал данные Федерального ведомства по делам миграции и беженцев (BAMF).

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Сколько украинских мужчин находится в Германии?

По информации BAMF, по состоянию на 30 мая 2026 года в Германии находились около 1,3 миллиона беженцев из Украины. Среди них:

356 тысяч мужчин в возрасте от 18 до 63 лет;

сотни тысяч женщин и детей, которые получили временную защиту после начала полномасштабной войны.

Только за последние 16 месяцев количество мужчин призывного возраста среди новоприбывших украинцев выросло примерно на 60 тысяч человек.

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Почему мужчин стало больше?

Эксперты связывают это с решением украинской власти, которая с августа 2025 года разрешила выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет. После этого немецкие и европейские медиа начали сообщать о резком увеличении количества молодых украинцев, прибывающих в страны ЕС.

По данным Министерства внутренних дел Германии, количество украинцев этой возрастной категории, которые пересекали границу, выросло в десятки раз в течение нескольких недель после ослабления ограничений.



В Германии резко возросло количество украинских мужчин призывного возраста / Фото Unsplash

Какова реакция ЕС?

На этом фоне в Европейском Союзе продолжаются дискуссии относительно будущего механизма временной защиты для украинцев. Действующая программа действует до марта 2027 года. Однако некоторые страны предлагают изменить правила ее продолжения. В частности, обсуждается возможность не распространять автоматическую временную защиту на новоприбывших украинских мужчин призывного возраста.

Речь идет только о тех, кто будет обращаться за таким статусом в будущем. Ранее министр миграции Швеции Юган Форсселль заявил, что Европа должна учитывать потребности Украины в человеческих ресурсах для обороны от российской агрессии. В то же время окончательное решение о возможных изменениях должна предложить Европейская комиссия, после чего его должны поддержать государства-члены ЕС.

Что это означает для украинцев?

Сейчас украинцы, которые уже находятся под временной защитой в странах Евросоюза, продолжают пользоваться всеми предусмотренными правами. В то же время дискуссия относительно будущего статуса новоприбывших мужчин призывного возраста может стать одним из ключевых вопросов миграционной политики ЕС накануне завершения действия действующей программы защиты в 2027 году.