Європейська країна планує штрафувати пішоходів, що ходять надто швидко

Якщо ви любите швидко ходити вулицями, вам краще не їхати до однієї європейської країни – адже за це там можуть виписати штраф.

Пішоходів, що крокуватимуть швидше, ніж дозволено, можуть оштрафувати у невеликій європейській країні. Зокрема, дозволена швидкість для ходьби – 6 кілометрів на годину, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

В якій країні пішоходам не можна ходити дуже швидко?

У Словаччині за швидку ходьбу можна отримати чималий штраф, якщо перевищити швидкість у 6 кілометрів на годину. Незвичний новий закон набуде чинності 1 січня нового року, і його прихильники переконані, що він є жорстким заходом першочергово для скейтбордистів, людей на самокатах та електровелосипедах, що користуються тротуарами.

Поки що незрозуміло, як поліція у таких містах, як Братислава, штрафуватиме людей, що порушують нові правила. та поки що закон не зіштовхнувся з достатнім опором, аби його скасували. Втім, президент групи Cyklokoalicia, що підтримує пішохідний та велосипедний рух Ден Коллар назвав ці нові штрафи "безглуздими" та заявив, що штрафи не є виправданими. Штрафи, до речі, можуть сягнути 100 євро.

На такій низькій швидкості важко утримувати рівновагу, і навіть три-чотирирічні діти (на велосипедах) регулярно перевищують її,

– заявив він.

Парламент Словаччини, втім, схвалив поправку до закону наприкінці жовтня, пише Daily Mail.

Та після критики в мережі віцепрезидент поліції Растислав Полакович заявив, що чутки про те, нібито закон торкнеться пішоходів – це "неправда". Та новий закон все ж забороняє дітям до 10 років їздити тротуарами на велосипедах.

Туристам також потрібно пам'ятати про обмеження швидкості, якщо вони подорожують до Словаччини – у забудованих районах воно становить 50 кілометрів на годину, 90 кілометрів – на відкритих дорогах та 130 кілометрів на годину на автомагістралях.

Окрім того, Словаччина має політику нульової толерантності до керування транспортом у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння, тож ліміт для усіх водіїв становить 0,00%. І поліція може перевірити будь-якого водія, якого підозрюють у перевищенні цього ліміту, а відмова від проведення тесту може призвести до штрафу у 1300 євро.

