Європейська країна планує штрафувати пішоходів, що ходять надто швидко
- У Словаччині пішоходам планують штрафувати за швидку ходьбу понад 6 км/год, закон набуде чинності 1 січня.
- Віце-президент поліції заявив, що закон не торкнеться пішоходів, але він забороняє дітям до 10 років їздити тротуарами на велосипедах.
Якщо ви любите швидко ходити вулицями, вам краще не їхати до однієї європейської країни – адже за це там можуть виписати штраф.
Пішоходів, що крокуватимуть швидше, ніж дозволено, можуть оштрафувати у невеликій європейській країні. Зокрема, дозволена швидкість для ходьби – 6 кілометрів на годину, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.
В якій країні пішоходам не можна ходити дуже швидко?
У Словаччині за швидку ходьбу можна отримати чималий штраф, якщо перевищити швидкість у 6 кілометрів на годину. Незвичний новий закон набуде чинності 1 січня нового року, і його прихильники переконані, що він є жорстким заходом першочергово для скейтбордистів, людей на самокатах та електровелосипедах, що користуються тротуарами.
Поки що незрозуміло, як поліція у таких містах, як Братислава, штрафуватиме людей, що порушують нові правила. та поки що закон не зіштовхнувся з достатнім опором, аби його скасували. Втім, президент групи Cyklokoalicia, що підтримує пішохідний та велосипедний рух Ден Коллар назвав ці нові штрафи "безглуздими" та заявив, що штрафи не є виправданими. Штрафи, до речі, можуть сягнути 100 євро.
На такій низькій швидкості важко утримувати рівновагу, і навіть три-чотирирічні діти (на велосипедах) регулярно перевищують її,
– заявив він.
Парламент Словаччини, втім, схвалив поправку до закону наприкінці жовтня, пише Daily Mail.
Та після критики в мережі віцепрезидент поліції Растислав Полакович заявив, що чутки про те, нібито закон торкнеться пішоходів – це "неправда". Та новий закон все ж забороняє дітям до 10 років їздити тротуарами на велосипедах.
Туристам також потрібно пам'ятати про обмеження швидкості, якщо вони подорожують до Словаччини – у забудованих районах воно становить 50 кілометрів на годину, 90 кілометрів – на відкритих дорогах та 130 кілометрів на годину на автомагістралях.
Окрім того, Словаччина має політику нульової толерантності до керування транспортом у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння, тож ліміт для усіх водіїв становить 0,00%. І поліція може перевірити будь-якого водія, якого підозрюють у перевищенні цього ліміту, а відмова від проведення тесту може призвести до штрафу у 1300 євро.
