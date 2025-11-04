Чимало українців думають про переїзд за кордон, і вибір країни має дуже важливе значення, повідомляє 24 Канал з посиланням на lanaisa_eva.

Цікаво Від цін до ставлення до дітей: українка розкрила 5 несподіваних переваг життя в Португалії

Які є переваги життя в Словаччині?

Перший плюс Словаччини – це м'який приємний клімат.

Я людина, яка дуже любить тепло. Тому коротка тепла зима (а взимку тут майже немає мінусової температури) мені дуже підходить,

– поділилася українка.

Набридла бюрократична система закордонних банків? Болісний процес надсилання коштів з десятками папірців та довгий термін їх надходження. Скористайтеся додатком TransferGo, з яким грошові перекази прості, швидкі, а головне – безпечні!

Ще одна перевага, на яку варто зважати – це те, що Словаччина розташована практично у центрі Європи. І з Братислави, де проживає українка, можна доїхати до багатьох країн за лічені години. Зокрема:

півтори години автобусом чи потягом – і можна дістатися до Відня;

дві години займає подорож до Брно;

за чотири години можна дістатися вже до Праги.

Українка розповіла про плюси і мінуси життя в Словаччині: дивіться відео

Окремою перевагою українка зазначила ціни на їжу, адже вони не надто сильно відрізняються від українських.

Які у Словаччині мінуси?

Перший недолік, що помітила українка – погана медицина.

Можна сказати, її майже немає. Якщо є змога та гроші, краще їхати у приватні клініки Чехії та Австрії,

– поділилася вона.

І навіть попри те, що ціни на їжу у Словаччині приємно тішать, за оренду доведеться заплатити чимало. Середня зарплатня українців у Словаччині – приблизно 900 – 1000 євро, а за оренду доводиться віддавати близько 600 – 700.

Які ще новини про українців за кордоном варто знати?