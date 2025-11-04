Многие украинцы думают о переезде за границу, и выбор страны имеет очень важное значение, сообщает 24 Канал со ссылкой на lanaisa_eva.
Какие есть преимущества жизни в Словакии?
Первый плюс Словакии – это мягкий приятный климат.
Я человек, который очень любит тепло. Поэтому короткая теплая зима (а зимой здесь почти нет минусовой температуры) мне очень подходит,
– поделилась украинка.
Еще одно преимущество, на которое стоит учитывать – это то, что Словакия расположена практически в центре Европы. И из Братиславы, где проживает украинка, можно доехать до многих стран за считанные часы. В частности:
- полтора часа автобусом или поездом – и можно добраться до Вены;
- два часа занимает путешествие в Брно;
- за четыре часа можно добраться уже до Праги.
Украинка рассказала о плюсах и минусах жизни в Словакии: смотрите видео
Отдельным преимуществом украинка отметила цены на еду, ведь они не слишком сильно отличаются от украинских.
Какие в Словакии минусы?
Первый недостаток, что заметила украинка – плохая медицина.
Можно сказать, ее почти нет. Если есть возможность и деньги, лучше ехать в частные клиники Чехии и Австрии,
– поделилась она.
И даже несмотря на то, что цены на еду в Словакии приятно радуют, за аренду придется заплатить немало. Средняя зарплата украинцев в Словакии – примерно 900 – 1000 евро, а за аренду приходится отдавать около 600 – 700.
Какие еще новости об украинцах за рубежом стоит знать?
Украинка, переехавшая во Францию, поделилась, что она хотела бы знать перед переездом. В частности, во Франции следует подготовиться к бюрократии и тому, что многие местные не знают английского.
Между тем украинка, живущая в Португалии, поделилась, кому не стоит переезжать в страну. Она предупредила, что зарплаты там не очень высокие, и даже с переработками вряд ли достигнут больше, чем 1200 евро.