Европейская страна планирует штрафовать пешеходов, которые ходят слишком быстро
- В Словакии пешеходам планируют штрафовать за быструю ходьбу более 6 км/ч, закон вступит в силу 1 января.
- Вице-президент полиции заявил, что закон не коснется пешеходов, но он запрещает детям до 10 лет ездить по тротуарам на велосипедах.
Если вы любите быстро ходить по улицам, вам лучше не ехать в одну европейскую страну – ведь за это там могут выписать штраф.
Пешеходов, что будут шагать быстрее, чем разрешено, могут оштрафовать в небольшой европейской стране. В частности, разрешенная скорость для ходьбы – 6 километров в час, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.
В какой стране пешеходам нельзя ходить очень быстро?
В Словакии за быструю ходьбу можно получить немалый штраф, если превысить скорость в 6 километров в час. Необычный новый закон вступит в силу 1 января нового года, и его сторонники убеждены, что он является жесткой мерой в первую очередь для скейтбордистов, людей на самокатах и электровелосипедах, пользующихся тротуарами.
Пока непонятно, как полиция в таких городах, как Братислава, будет штрафовать людей, нарушающих новые правила. и пока закон не столкнулся с достаточным сопротивлением, чтобы его отменили. Впрочем, президент группы Cyklokoalicia, поддерживающей пешеходное и велосипедное движение Дэн Коллар назвал эти новые штрафы "бессмысленными" и заявил, что штрафы не являются оправданными. Штрафы, кстати, могут достичь 100 евро.
На такой низкой скорости трудно удерживать равновесие, и даже трех-четырехлетние дети (на велосипедах) регулярно превышают ее,
– заявил он.
Парламент Словакии, впрочем, одобрил поправку к закону в конце октября, пишет Daily Mail.
И после критики в сети вице-президент полиции Растислав Полакович заявил, что слухи о том, якобы закон коснется пешеходов – это "неправда". И новый закон все же запрещает детям до 10 лет ездить по тротуарам на велосипедах.
Туристам также нужно помнить об ограничении скорости, если они путешествуют в Словакию – в застроенных районах оно составляет 50 километров в час, 90 километров – на открытых дорогах и 130 километров в час на автомагистралях.
Кроме того, Словакия имеет политику нулевой толерантности к управлению транспортом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, поэтому лимит для всех водителей составляет 0,00%. И полиция может проверить любого водителя, которого подозревают в превышении этого лимита, а отказ от проведения теста может привести к штрафу в 1300 евро.
