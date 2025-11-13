Пешеходов, что будут шагать быстрее, чем разрешено, могут оштрафовать в небольшой европейской стране. В частности, разрешенная скорость для ходьбы – 6 километров в час, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

В какой стране пешеходам нельзя ходить очень быстро?

В Словакии за быструю ходьбу можно получить немалый штраф, если превысить скорость в 6 километров в час. Необычный новый закон вступит в силу 1 января нового года, и его сторонники убеждены, что он является жесткой мерой в первую очередь для скейтбордистов, людей на самокатах и электровелосипедах, пользующихся тротуарами.

Пока непонятно, как полиция в таких городах, как Братислава, будет штрафовать людей, нарушающих новые правила. и пока закон не столкнулся с достаточным сопротивлением, чтобы его отменили. Впрочем, президент группы Cyklokoalicia, поддерживающей пешеходное и велосипедное движение Дэн Коллар назвал эти новые штрафы "бессмысленными" и заявил, что штрафы не являются оправданными. Штрафы, кстати, могут достичь 100 евро.

На такой низкой скорости трудно удерживать равновесие, и даже трех-четырехлетние дети (на велосипедах) регулярно превышают ее,

– заявил он.

Парламент Словакии, впрочем, одобрил поправку к закону в конце октября, пишет Daily Mail.

И после критики в сети вице-президент полиции Растислав Полакович заявил, что слухи о том, якобы закон коснется пешеходов – это "неправда". И новый закон все же запрещает детям до 10 лет ездить по тротуарам на велосипедах.

Туристам также нужно помнить об ограничении скорости, если они путешествуют в Словакию – в застроенных районах оно составляет 50 километров в час, 90 километров – на открытых дорогах и 130 километров в час на автомагистралях.

Кроме того, Словакия имеет политику нулевой толерантности к управлению транспортом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, поэтому лимит для всех водителей составляет 0,00%. И полиция может проверить любого водителя, которого подозревают в превышении этого лимита, а отказ от проведения теста может привести к штрафу в 1300 евро.

