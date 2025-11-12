24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу globustourniko расскажет о 5 распространенных ситуаций, которых стоит избегать, чтобы не портить себе отпуск.

Смотрите также Теперь в этом списке есть США: 10 стран, куда вас не пустят просто так

Что нельзя делать в аэропорту?

Шутить о бомбах или оружии

Даже если вы просто пошутили на тему безопасности, например, о взрывчатке или оружии – это может восприниматься как потенциальная угроза. В США и Европе подобные высказывания автоматически вызывают проверку службы безопасности, а в некоторых странах даже задержание.

Аеропорт, залізничний вокзал, гамірна міська площа чи морське узбережжя – де б ви не опинилися, з додатком для переказу коштів TransferGo кожен може матеріально підтримати своїх рідних та близьких у будь-якій точці планети. Вам знадобиться лише телефон та інтернет-з'єднання.

Опоздание на регистрацию

Большинство авиакомпаний закрывают регистрацию за 40 – 60 минут до вылета. Если приехать позже, шанс сесть на самолет почти нулевой – даже если он еще стоит возле терминала.

Оставлять багаж без присмотра

Если вы оставите чемодан даже на несколько минут – охрана может расценить его как подозрительный предмет. В некоторых аэропортах автоматически вызывают полицию или службу взрывотехников.

Что нельзя делать в аэропорту: смотрите видео

Игнорировать объявления

Многие пассажиры пропускают важные сообщения через наушники или шум в зале ожидания. Однако именно из громкоговорителя часто объявляют смену гейта или задержку рейса.

Конфликт с персоналом

Как пишет The Telegraph, споры с работниками безопасности или стюардессами могут обернуться запретом на посадку, штрафом или внесением в "черный список" пассажиров.

Какую вещь туристы чаще всего теряют в аэропорту?

Ранее мы писали, о том, что пассажиры чаще всего теряют в аэропортах. Речь идет о белье, обуви, планшетах, электронных книжках и других вещах. Среди забытых предметов были не только повседневные вещи, но и дорогие ювелирные украшения и брендовые товары, и даже 2 живые змеи.