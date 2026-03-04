Без них в Іспанії жити не вдасться: українка розповіла, які документи оформити одразу ж

Чимало українців обирають для переїзду саме Іспанію: багатьох приваблюють море, приємний клімат та відносно невисокі для ЄС ціни. Втім, для того, аби жити у цій країні, слід спершу оформити певні документи.

Після переїзду до іншої країни дуже легко розгубитися, адже клопотів вистачає: знайти житло під оренду, роботу, облаштуватися… Втім, перед цим слід розібратися з необхідною документацією, без якої решту речей виконати просто неможливо. І які саме документи оформлювати та в якому порядку, розповідає nastia_espa.

Цікаво Центр прибуття закритий: українка розкрила, як приймають біженців у Австрії

Які документи потрібно оформити в Іспанії?

Перший документ, який потрібно зробити після прибуття до Іспанії – це NIE – Número de identitad de extranjero.

Це головний документ іноземця. Без нього не зможете абсолютно нічого: ні відкрити рахунок у банку, ні орендувати житло,

– поділилася українка.

Вона оформлювала NIE у відділку поліції. Та для того, аби туди потрапити, потрібно взяти попередній запис – зробити це можна на сайті Cita previa.

Наступний документ – Empadronamiento. Це прописка за місцем проживання, і вона необхідна для оформлення більшості інших документів. Для оформлення прописки потрібні:

контракт на житло;

копія ID-картки власника;

NIE;

паспорт;

заповнений бланк (можна зробити на місці).

Оформлюється прописка у найближчому Ayuntamiento.

Ще один важливий документ, без якого в Іспанії ніяк – це Número de la seguridad social, тобто соціальне страхування. Він необхідний для офіційного працевлаштування та отримання медичних послуг.

Для того, аби отримати, на електронну пошту установи потрібно надіслати NIE, фото обличчя та NIE, а також номер телефону – і вже на наступний день ви отримаєте свій номер соціального страхування.

Українка розповіла, як отримати потрібні документи в Іспанії: дивіться відео

Наступний документ – Tarjeta sanitaria. Завдяки медичній картці українці в Іспанії отримують не лише доступ до безплатної медицини, але й можуть безкоштовно отримати деякі рецептурні ліки, або ж з великою знижкою. На оформлення медичної картки може піти до 4-х тижнів.

Також в Іспанії слід відкрити рахунок у банку. Знадобиться він для зарплати, оплати оренди та комунальних послуг.

Останній документ не менш важливий – TIE. Це пластикова картка з NIE і в Іспанії це основний документ для українців. У цьому документі вказується тип посвідки на проживання, термін дії тощо, пише Visit Ukraine.

Що ще розповідають українці за кордоном?