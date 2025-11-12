У Китаї обвалився щойно збудований міст: як це трапилося

У провінції Сичуань тільки нещодавно побудували міст, що був частиною національної автомагістралі до Тибету.

Міст закрили ще у понеділок, коли на дорозі та на сусідньому схилі з'явилися перші тріщини. А вже у вівторок стався зсув – і під'їзд до мосту та дорожнє полотно обвалилися, повідомляє 24 Канал з посиланням на New York Times.

Чому зруйнувався міст у Китаї?

Бетонні плити з китайського мосту у південно-західній провінції Сичуань з гуркотом обвалилися на скелястий схил гори у вівторок 12 листопада. За день до того міст закрили для проїзду, тож про жертв наразі не повідомляється.

Міст був частиною національної автомагістралі, що веде до Тибету та перетинає територію, спустошену землетрусом 2008 року, в результаті якого загинули понад 69 000 людей.

У Китаї обвалився новий міст: дивіться відео

Влада міста Маерканг заявила, що вже діє об'їзд, та передбачити, скільки часу знадобиться для повторного відкриття мосту, поки що не можна. Протягом останніх кількох десятиліть Китай виділяв чимало грошей для побудови автомагістралей, мостів та залізничних колій – і значна частина цієї інфраструктури розташована у гірських районах. Зростання витрат призвело й до будівництва значної частини найдовших та найвищих мостів у світі.

Але також будівництво призвело й до того, що чимало місцевих владних органів загрузли у боргах.

