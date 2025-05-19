Скільки коштує житло в Польщі: де найдешевше орендувати квартиру
- Оренда житла в Польщі дешевша в таких містах, як Кельце, Бидгощ, Білосток та Лодзь, а найдорожча у Варшаві, Кракові, Вроцлаві, Гданську, Сопоті та Гдині.
- При оренді житла через рієлтора може знадобитися сплатити заставний депозит, який зазвичай дорівнює оплаті за 1-2 місяці оренди.
Оренда житла в Польщі – болюче питання для багатьох українців. Ціни на житло там нижчі, ніж в інших країнах ЄС, але й конкуренція зашкалює.
Шанси винайняти хороше помешкання за гарною ціною значно залежать від населеного пункту. Про це пише 24 Канал.
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Скільки коштує житло в Польщі
Найдешевше житло завжди у селах, проте дуже важливо мати власний автомобіль. Адже у віддалених районах громадський транспорт курсує рідко.
Також порівняно дешевша оренда у таких містах, як: Кельце, Бидгощ, Білосток та Лодзь.
Ось у Варшаві, Кракові, Вроцлаві, Гданську, Сопоті та Гдині вартість оренди житла найвища.
Середні ціни на оренду житла в Польщі:
|Місто
|1-кімнатна квартира
|2-кімнатна квартира
|3-кімнатна квартира
|Варшава
|2 300 – 3 600 злотих
|3 500 – 4 500 злотих
|4 700 – 6 000 злотих
|Гданськ
|2 000 – 2 800 злотих
|3 000 – 3 800 злотих
|3 500 – 4 600 злотих
|Краків
|1 800 – 2 600 злотих
|2 800 – 3 500 злотих
|4 000 – 5 000 злотих
|Вроцлав
|1 800 – 2 500 злотих
|2 700 – 3 500 злотих
|3 300 – 4 000 злотих
|Лодзь
|1 200 – 1 900 злотих
|2 000 – 2 800 злотих
|2 600 – 3 500 злотих
Крім цього, у більшості випадків, якщо винаймати житло через рієлтора, під час заселення потрібно буде заплатити заставний депозит. Зазвичай він дорівнює оплаті за 1 – 2 місяці оренди.
Ці кошти повернуть при виселенні, якщо з помешканням усе гаразд.
Раніше ми писали про те, скільки потрібно заробляти в Польщі, щоб вистачало на оренду житла та комфортне проживання.