Шанси винайняти хороше помешкання за гарною ціною значно залежать від населеного пункту. Про це пише 24 Канал.

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Скільки коштує житло в Польщі

Найдешевше житло завжди у селах, проте дуже важливо мати власний автомобіль. Адже у віддалених районах громадський транспорт курсує рідко.

Також порівняно дешевша оренда у таких містах, як: Кельце, Бидгощ, Білосток та Лодзь.

Ось у Варшаві, Кракові, Вроцлаві, Гданську, Сопоті та Гдині вартість оренди житла найвища.

Середні ціни на оренду житла в Польщі:

Місто 1-кімнатна квартира 2-кімнатна квартира 3-кімнатна квартира Варшава 2 300 – 3 600 злотих 3 500 – 4 500 злотих 4 700 – 6 000 злотих Гданськ 2 000 – 2 800 злотих 3 000 – 3 800 злотих 3 500 – 4 600 злотих Краків 1 800 – 2 600 злотих 2 800 – 3 500 злотих 4 000 – 5 000 злотих Вроцлав 1 800 – 2 500 злотих 2 700 – 3 500 злотих 3 300 – 4 000 злотих Лодзь 1 200 – 1 900 злотих 2 000 – 2 800 злотих 2 600 – 3 500 злотих

Крім цього, у більшості випадків, якщо винаймати житло через рієлтора, під час заселення потрібно буде заплатити заставний депозит. Зазвичай він дорівнює оплаті за 1 – 2 місяці оренди.

Ці кошти повернуть при виселенні, якщо з помешканням усе гаразд.

Раніше ми писали про те, скільки потрібно заробляти в Польщі, щоб вистачало на оренду житла та комфортне проживання.