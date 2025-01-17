Попався навіть 50 Cent: на популярному острові туристів саджають за матюки
- На острові Сент-Кітс заборонено використовувати нецензурну лексику, порушників можуть оштрафувати або ув'язнити.
- У 2016 році репер 50 Cent був заарештований за використання нецензурної мови під час виступу і оштрафований на 18 000 фунтів стерлінгів.
Один із мальовничих островів у Карибському морі дуже популярний серед туристів. Однак там не можна лаятися, і покарання поширюється абсолютно на всіх.
Мовиться про острів Сент-Кітс – він доволі популярний у турах круїзних лайнерів. Щорічно цей острів відвідують сотні тисяч туристів. Про це пише 24 Канал, посилаючись на Express.
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Чому на Сент-Кітс заборонено лаятися
Закон про заборону нецензурної лексики запровадили на Сент-Кітс ще у 1960-х роках.
Він забороняє будь-кому використовувати висловлювання, які можуть вважатися образливими, блюзнірськими, непристойними, образливими чи погрозливими.
Будь-кого, хто лаятиметься на публіці, можуть оштрафувати на 500 карибських доларів, а у важких випадках навіть ув’язнити на 6 місяців. Але багато туристів, які відвідують острів, не знають про цей незвичний закон.
Зокрема у 2016 році репер 50 Cent порушив цей правило. Під час виконання своєї пісні P.I.M.P. на місцевому фестивалі він використовував "нецензурну мову".
Музиканта заарештували разом із членом його оточення. Після звільнення з-під варти його оштрафували на 18 000 фунтів стерлінгів.
Після повернення додому репер висміяв ситуацію на своїй сторінці в інстаграмі.