Мовиться про острів Сент-Кітс – він доволі популярний у турах круїзних лайнерів. Щорічно цей острів відвідують сотні тисяч туристів. Про це пише 24 Канал, посилаючись на Express.

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Чому на Сент-Кітс заборонено лаятися

Закон про заборону нецензурної лексики запровадили на Сент-Кітс ще у 1960-х роках.

Він забороняє будь-кому використовувати висловлювання, які можуть вважатися образливими, блюзнірськими, непристойними, образливими чи погрозливими.



Сент-Кітс / Unsplash

Будь-кого, хто лаятиметься на публіці, можуть оштрафувати на 500 карибських доларів, а у важких випадках навіть ув’язнити на 6 місяців. Але багато туристів, які відвідують острів, не знають про цей незвичний закон.

Зокрема у 2016 році репер 50 Cent порушив цей правило. Під час виконання своєї пісні P.I.M.P. на місцевому фестивалі він використовував "нецензурну мову".

Музиканта заарештували разом із членом його оточення. Після звільнення з-під варти його оштрафували на 18 000 фунтів стерлінгів.

Після повернення додому репер висміяв ситуацію на своїй сторінці в інстаграмі.