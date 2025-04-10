Великдень 2025 буде особливим та рідкісним: де у світі й коли святкують Пасху
- У 2025 році всі церкви святкуватимуть Великдень 20 квітня, що є рідкісним збігом через різниці у календарях.
- Різниця у визначенні дати Великодня виникає через різні календарні системи і обчислення, зокрема юліанський календар відстає від григоріанського на 13 днів.
Великдень святкують у багатьох країнах. Але дати та традиції відрізняються залежно від релігії та культури.
Зокрема українці зазвичай святкують Великдень не у ті дати, що й західна частина Європи. Про це пише 24 Канал.
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У яких країнах святкують Великдень
- Україна, Греція, Румунія, Сербія, Грузія – зазвичай святкують православний Великдень (за юліанським або новоюліанським календарем).
- Італія, Іспанія, Франція, Польща, Німеччина та Велика Британія – святкують католицьку Пасху.
- США, Канада, Бразилія, Аргентина – святкують католицьку чи протестантську Пасху (окрім православних громад).
- Африка – у багатьох країнах, як от Ефіопія, Єгипет, Кенія, ПАР, теж відзначають Великдень. Причому і католицьку, і православну.
- Азія, зокрема Філіппіни, Ліван та Індія теж відзначають Пасху.
- В Ізраїлі також святкують Пасху (Песах). Але це єврейське свято, а не християнське, хоч дати іноді збігаються.
- Австралія та Нова Зеландія святкують католицьку або протестантську Пасху.
Коли святкують Пасху православні та католики
Католики та протестанти, зокрема у Польщі, святкують Великдень у першу неділю після повного місяця після весняного рівнодення.
Православні церкви, зокрема в Україні, святкують Великдень за юліанським календарем.
Коли святкують Великдень у 2025Зазвичай у західній пасхалії святкують раніше. Але цього року буде рідкісний збіг – усі церкви святкуватимуть Великдень 20 квітня.
Різниця у визначенні дати Великодня між григоріанським і юліанським календарями виникає через відмінності в самих календарях і принципах обрахунку дати свята.
Юліанський календар відстає від григоріанського на 13 днів. Це означає, що навіть якщо Пасха за обома календарями випадає на "одне й те саме число", то у реальності це різні дні. Так, все трішки заплутано.
Православні та католики святкують Пасху у різні дати / Pexels
Річ у тім, що в обох пасхаліях Великдень святкують в першу неділю після першого повного місяця після весняного рівнодення. Але є велике "але".
Католики рахують від сучасного весняного рівнодення (21 березня). Православні також враховують 21 березня, але за юліанським календарем, що відповідає 3 квітня.
До того ж православні обов'язково чекають, щоб до Христового Воскресіння відбулась єврейська Пасха (Песах). А ще вони використовують астрономічні таблиці, засновані на старих обчисленнях.
Через це Великдень майже завжди відзначають в різні дні, іноді різниця може бути аж до 5 тижнів.