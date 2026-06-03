Прогнози невтішні: ось як зміниться пенсія у Польщі в 2027 році

Наразі в Польщі живе чимало українців, зокрема й пенсіонерів – і за дотримання певних умов вони можуть претендувати на польську пенсію. Та її розмір у 2027 році потішить не усіх.

Очікується, що індексація пенсій у Польщі наступного року може стати однією з найнижчих за останні роки – виплати зростуть тільки на 3,18%. На практиці не означає, що пенсіонери отримають на руки лише кілька десятків додаткових злотих, пише InPoland.

Цікаво Скандальну норму про виїзд чоловіків у Німеччині визнали помилкою: що буде далі

Як зміниться пенсія у Польщі у 2027 році?

Механізм індексації у Польщі базується на інфляції та частині реального зростання середньої заробітної плати. І для державного бюджету цього року це гарна новина – адже передбачається низька індексація, що означає менші витрати.

А ось для пенсіонерів підвищення пенсії на трохи більше, ніж 3%, пройде практично непоміченим.

Наразі, у 2026 році, мінімальна пенсія у Польщі становить 1978,49 злотих брутто. І якщо індексація досягне саме очікуваних 3,18%, це означатиме підвищення до 2041–2042 злотих брутто. Відтак, пенсія зросте на 63 злоті, а реальна виплата буде ще меншою – приблизно 57 злотих на місяць.



Наступного року пенсія зросте несуттєво / Фото Pexels

Причина невисокого підвищення пенсії полягає у тому, що інфляція у Польщі останнім часом падає. А індексація має на меті захистити пенсії від знецінення – і тому підвищення виплат було високим, коли й ціни стрімко зростали. Наприклад, 2023 року індексація досягла 14,8%, 2024 – 12,12%.

А ось 2026 року вона становила лише 5,3%. На наступний рік прогнози навіть нижчі.

Попри те, що зниження росту цін видається оптимальним для пенсіонерів, чимало літніх людей ще відчувають наслідки попередніх підвищень цін. Навіть попри зниження інфляції ціни на їжу, ліки, медичні послуги тощо не повернулися до рівня кількарічної давнини, і підвищення пенсії на кілька десятків злотих може бути недостатньо для того, аби суттєво покращити бюджет.

Тож під час обговорення можливостей підвищення зарплат в уряді Польщі запропонували альтернативний варіант: мінімально підвищити виплати на, наприклад, 150 злотих для деяких пенсіонерів, що мають мінімальні пенсії. Втім, ухвалення такого рішення вимагатиме змін регуляторних актів та додаткового бюджетного фінансування.

Хто з українців може отримувати польську пенсію?

Виявляється, частина українців можуть претендувати на те, аби отримувати пенсію у Польщі – але для цього потрібно виконати низку умов. Наприклад, тільки торік у Польщі пенсію від ZUS отримували 12 000 українців.

Ось три основні умови отримання польської пенсії: