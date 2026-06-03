Ожидается, что индексация пенсий в Польше в следующем году может стать одной из самых низких за последние годы – выплаты вырастут только на 3,18%. На практике не означает, что пенсионеры получат на руки лишь несколько десятков дополнительных злотых, пишет InPoland.

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Как изменится пенсия в Польше в 2027 году?

Механизм индексации в Польше базируется на инфляции и части реального роста средней заработной платы. И для государственного бюджета этого года это хорошая новость – ведь предполагается низкая индексация, что означает меньшие расходы.

А вот для пенсионеров повышение пенсии на чуть больше, чем 3%, пройдет практически незамеченным.

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Сейчас, в 2026 году, минимальная пенсия в Польше составляет 1978,49 злотых бруттоо. И если индексация достигнет именно ожидаемых 3,18%, это будет означать повышение до 2041–2042 злотых брутто. Поэтому, пенсия вырастет на 63 злотых, а реальная выплата будет еще меньше – примерно 57 злотых в месяц.



В следующем году пенсия вырастет несущественно / Фото Pexels

Причина невысокого повышения пенсии заключается в том, что инфляция в Польше в последнее время падает. А индексация имеет целью защитить пенсии от обесценивания – и поэтому повышение выплат было высоким, когда и цены стремительно росли. Например, 2023 года индексация достигла 14,8%, 2024 – 12,12%.

А вот в 2026 году она составляла лишь 5,3%. На следующий год прогнозы даже ниже.

Несмотря на то, что снижение роста цен кажется оптимальным для пенсионеров, немало пожилых людей еще испытывают последствия предыдущих повышений цен. Даже несмотря на снижение инфляции цены на еду, лекарства, медицинские услуги и т.д. не вернулись к уровню многолетней давности, и повышение пенсии на несколько десятков злотых может быть недостаточно для того, чтобы существенно улучшить бюджет.

Поэтому при обсуждении возможностей повышения зарплат в правительстве Польши предложили альтернативный вариант: минимально повысить выплаты на, например, 150 злотых для некоторых пенсионеров, имеющих минимальные пенсии. Впрочем, принятие такого решения потребует изменений регуляторных актов и дополнительного бюджетного финансирования.

Кто из украинцев может получать польскую пенсию?

Оказывается, часть украинцев могут претендовать на то, чтобы получать пенсию в Польше – но для этого нужно выполнить ряд условий. Например, только в прошлом году в Польше пенсию от ZUS получали 12 000 украинцев.

Вот три основных условия получения польской пенсии: