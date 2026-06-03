Как сообщают немецкие СМИ, пресс-секретарь Министерства обороны ФРГ заявила, что введение обязанности сообщать об изменении места жительства или длительный выезд из страны в нынешней форме, вероятно, было "ошибкой" или по крайней мере "неточностью".

Смотрите также Едут туда все меньше: количество беженцев в популярной стране Европы резко падает

Что этому предшествовало?

Причиной дискуссии стали изменения в законодательство о военной службе, которые вступили в силу в начале года. Они фактически восстановили норму, действовавшую еще до отмены обязательного призыва. Согласно ей, мужчины в возрасте от 17 до 45 лет должны были получать разрешение от карьерных центров Бундесвера для выезда за пределы страны на срок более 3 месяцев.

В апреле нововведение вызвало волну критики со стороны общественности и правозащитников. В ответ министр обороны Германии Борис Писториус издал специальное распоряжение, которое фактически освободило всех граждан от этого требования. Однако впоследствии научная служба Бундестага пришла к выводу, что такое решение могло выходить за пределы полномочий министра.

Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Юристы парламента указали, что урегулирование вопроса воинского учета требует законодательных изменений, а не единоличных решений руководителя оборонного ведомства. На фоне критики Министерство обороны уже подготовило новый законопроект.



Нововведение в Германии вызвало волну критики со стороны общественности / Фото Unsplash

Что известно о новом документе?

Документ предусматривает, что требование получать разрешение на длительный выезд за границу будет действовать только в случае объявления состояния напряженности или военного положения. Впрочем, для вступления в силу новых правил их еще должен одобрить Бундестаг.

Сроки рассмотрения законопроекта пока не определены. Ситуация стала очередным испытанием для оборонного ведомства Германии, которое в последнее время активно проводит реформу системы военной службы и резерва на фоне ухудшения ситуации с безопасностью в Европе.

Как Германия готовится к потенциальному конфликту в Европе?