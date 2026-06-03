Як повідомляють німецькі ЗМІ, речниця Міністерства оборони ФРН заявила, що запровадження обов'язку повідомляти про зміну місця проживання або тривалий виїзд з країни в нинішній формі, ймовірно, було "помилкою" або принаймні "неточністю".

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Що цьому передувало?

Причиною дискусії стали зміни до законодавства про військову службу, які набули чинності на початку року. Вони фактично відновили норму, що діяла ще до скасування обов'язкового призову. Згідно з нею, чоловіки віком від 17 до 45 років повинні були отримувати дозвіл від кар'єрних центрів Бундесверу для виїзду за межі країни на термін понад 3 місяці.

У квітні нововведення викликало хвилю критики з боку громадськості та правозахисників. У відповідь міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус видав спеціальне розпорядження, яке фактично звільнило всіх громадян від цієї вимоги. Однак згодом наукова служба Бундестагу дійшла висновку, що таке рішення могло виходити за межі повноважень міністра.

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Юристи парламенту вказали, що врегулювання питання військового обліку потребує законодавчих змін, а не одноосібних рішень керівника оборонного відомства. На тлі критики Міністерство оборони вже підготувало новий законопроєкт.



Нововведення у Німеччині викликало хвилю критики з боку громадськості / Фото Unsplash

Що відомо про новий документ?

Документ передбачає, що вимога отримувати дозвіл на тривалий виїзд за кордон діятиме лише у разі оголошення стану напруженості або воєнного стану. Втім, для набуття чинності нових правил їх ще має схвалити Бундестаг.

Терміни розгляду законопроєкту наразі не визначені. Ситуація стала черговим випробуванням для оборонного відомства Німеччини, яке останнім часом активно проводить реформу системи військової служби та резерву на тлі погіршення безпекової ситуації в Європі.

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