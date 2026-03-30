Еще в прошлом году пенсии в Польше получали 12 000 украинцев, ведь еще в 2012 году Украина подписала с Польшей международное соглашение о социальном обеспечении, пишет InPoland. Соглашение регулирует выплату пенсий для украинцев, переехавших за границу и проживающих в Польше.

Что следует знать о пенсиях в Польше для украинцев?

Благодаря соглашению о социальном обеспечении украинцы могут одновременно получать две пенсии – польскую и украинскую, а также имеют возможность сочетать стаж работы для высших выплат. Условия получения польской пенсии для граждан Украины такие же, как и для поляков.

Те, кто родились до 1 января 1949 года, должны иметь достаточный стаж работы – 20 лет для женщин и 25 для мужчин. Стаж засчитывается из периодов уплаты взносов и без них. Впрочем, периоды без взносов не могут составлять более, чем 1/3 общего стажа.

А вот граждане, родившиеся после 1949 года, получают пенсию по обновленным правилам: они имеют выплаты от ZUS после того, как отработают хотя бы один день, за который взимаются пенсионные взносы. Это часто порождает так называемые голодные пенсии – но те, кто их получают, имеют право на 13-ю и 14-ю пенсию так же как и поляки.



Ключевое условие для получения пенсии от ZUS для украинцев одно – легальное и постоянное проживание в Польше.

Также учреждение социального страхования может доплачивать украинцам до минимальной пенсии. Она в Польше составляет 1878,49 злотых брутто, пишет WP Finance. Для того, чтобы получить ее, нужно:

достичь пенсионного возраста – 60 лет для женщин, 65 – для мужчин;

иметь достаточный стаж работы – 20 лет для женщин, 25 – для мужчин;

легально проживать в Польше.

Учитывайте, что ZUS доплачивает украинцам только в случае, если пенсионер после выполнения всех условий имеет более низкую пенсию, чем минимальная.

