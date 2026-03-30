Ще торік пенсії у Польщі отримували 12 000 українців, адже ще 2012 року Україна підписала з Польщею міжнародну угоду про соціальне забезпечення, пише InPoland. Угода регулює виплату пенсій для українців, що переїхали за кордон та проживають у Польщі.

Що слід знати про пенсії в Польщі для українців?

Завдяки угоді про соціальне забезпечення українці можуть водночас отримувати дві пенсії – польську та українську, а також мають можливість поєднувати стаж роботи задля вищих виплат. Умови отримання польської пенсії для громадян України такі ж, як і для поляків.

Ті, хто народилися до 1 січня 1949 року, повинні мати достатній стаж роботи – 20 років для жінок та 25 для чоловіків. Стаж зараховується з періодів сплати внесків та без них. Втім, періоди без внесків не можуть становити більше, ніж 1/3 загального стажу.

А ось громадяни, що народилися після 1949 року, отримують пенсію за оновленими правилами: вони мають виплати від ZUS після того, як відпрацюють принаймні один день, за який стягуються пенсійні внески. Це часто породжує так звані голодні пенсії – але ті, хто їх отримують, мають право на 13-ту та 14-ту пенсію так само як і поляки.



Українці можуть отримувати пенсію у Польщі / Фото Pexels

Ключова умова для отримання пенсії від ZUS для українців одна – легальне та постійне проживання у Польщі.

Також установа соціального страхування може доплачувати українцям до мінімальної пенсії. Вона у Польщі становить 1878,49 злотих брутто, пише WP Finance. Для того, аби отримати її, потрібно:

досягнути пенсійного віку – 60 років для жінок, 65 – для чоловіків;

мати достатній стаж роботи – 20 років для жінок, 25 – для чоловіків;

легально проживати у Польщі.

Зважайте, що ZUS доплачує українцям лише у випадку, якщо пенсіонер після виконання усіх умов має нижчу пенсію, ніж мінімальна.

