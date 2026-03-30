Побудова бар'єра передбачає встановлення цілодобових камер денного та тепловізійного бачення, а також прокладання підземних кабелів, що виявлятимуть сейсмічні коливання, пише RMF 24.

Цікаво Визначили найкращі міста Польщі для життя: хто несподівано опинився в кінці списку

Що відомо про проєкт електронного бар'єра?

Бар'єр між Україною та Польщею, що планує побудувати польська сторона, передбачатиме не тільки цілодобові камери, дані з яких передаватимуться до центру спостереження в штаби підрозділів, але й підземні, силові та волоконно-оптичні кабелі.

Інформацію, отриману з їхньою допомогою, аналізуватимуть співробітники прикордонної служби Польщі. У польських ЗМІ заявляють, що цей бар'єр дозволить "швидко реагувати на будь-які спроби незаконного перетину кордону та інші загрози".

Скільки коштуватиме будівництво?

Наразі інвестиційні витрати оцінюють у приблизно 450 мільйонів злотих, і покриватимуть їх з кількох джерел, одним з яких є програма ЄС SAFE, пише Onet. Втім, наразі тривають консультації щодо забезпечення грошей для дорогого проєкту, і вже обговорюються дати початку робіт – вони залежатимуть від вибору підрядників та наявності коштів.

Навіщо будують бар'єр?

Рішення про будівництво бар'єра ухвалили "у зв'язку зі зростаючою загрозою через збройну агресію Росії проти України". У польських службах переконані, що ситуація зі східним кордоном країни залишається "динамічною", а діяльність злочинних угрупувань та зростання кількості диверсій вимагають "рішучих превентивних заходів".

Тож бар'єр не лише перешкоджатиме незаконному перетину кордону, але й підвищить ефективність у виявленні будь-яких інцидентів, що загрожуватимуть державній безпеці країни.

Що ще слід знати українцям в Польщі?