Побудова бар'єра передбачає встановлення цілодобових камер денного та тепловізійного бачення, а також прокладання підземних кабелів, що виявлятимуть сейсмічні коливання, пише RMF 24.
Що відомо про проєкт електронного бар'єра?
Бар'єр між Україною та Польщею, що планує побудувати польська сторона, передбачатиме не тільки цілодобові камери, дані з яких передаватимуться до центру спостереження в штаби підрозділів, але й підземні, силові та волоконно-оптичні кабелі.
Інформацію, отриману з їхньою допомогою, аналізуватимуть співробітники прикордонної служби Польщі. У польських ЗМІ заявляють, що цей бар'єр дозволить "швидко реагувати на будь-які спроби незаконного перетину кордону та інші загрози".
Скільки коштуватиме будівництво?
Наразі інвестиційні витрати оцінюють у приблизно 450 мільйонів злотих, і покриватимуть їх з кількох джерел, одним з яких є програма ЄС SAFE, пише Onet. Втім, наразі тривають консультації щодо забезпечення грошей для дорогого проєкту, і вже обговорюються дати початку робіт – вони залежатимуть від вибору підрядників та наявності коштів.
Навіщо будують бар'єр?
Рішення про будівництво бар'єра ухвалили "у зв'язку зі зростаючою загрозою через збройну агресію Росії проти України". У польських службах переконані, що ситуація зі східним кордоном країни залишається "динамічною", а діяльність злочинних угрупувань та зростання кількості диверсій вимагають "рішучих превентивних заходів".
Тож бар'єр не лише перешкоджатиме незаконному перетину кордону, але й підвищить ефективність у виявленні будь-яких інцидентів, що загрожуватимуть державній безпеці країни.
Що ще слід знати українцям в Польщі?
