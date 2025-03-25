Переведення годинників на літній час: чи дотримуються суперечливої традиції в Німеччині

У Німеччині, як і в багатьох інших європейських країнах, перехід на літній час залишається давньою традицією річного календаря. Вперше запроваджений у минулому столітті з метою економії електроенергії, цей захід продовжує застосовуватися і нині, попри постійні дискусії щодо доречності та ефективності.

Двічі на рік – навесні та восени – жителі Німеччини переводять годинники відповідно до зміни пір року. Коли саме відбувається переведення та що треба знати про цю традицію розповідає 24 Канал.

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Як і коли переводять годинник у Німеччині

Перехід на літній час у Німеччині вперше був офіційно запроваджений у 1916 році під час Першої світової війни з метою економії вугільних ресурсів. Після завершення війни ця практика була припинена, і лише під час Другої світової війни її було знову запроваджено.

Відтоді дотримання літнього часу в Німеччині змінювалося в різні роки. Однак, з 1980 року країна дотримується щорічного графіка переходу на літній час.

Дата: у ніч з 29 березня (субота) на 30 березня (неділя) 2025 року.

у ніч з 29 березня (субота) на 30 березня (неділя) 2025 року. Як переводити: стрілки годинника переводять на 1 годину вперед.

стрілки годинника переводять на 1 годину вперед. Час переведення: о 2:00 ночі за місцевим часом, годинник переводять на 3:00, тобто на годину вперед.

Навіщо це робиться

Німеччина запровадила перехід на літній час як захід для покращення використання денного світла та економії енергії. Ініціатива мала на меті перевести годинники таким чином, щоб люди прокидалися і починали свою щоденну діяльність при природному освітленні, тим самим зменшуючи залежність від штучного освітлення в ранкові та вечірні години.

Перехід на літній час мав на меті досягти значної економії електроенергії, оскільки громадяни потребували б менше освітлення та опалення у вечірній час. Ця стратегія виявилася особливо важливою під час воєнних дій та енергетичних криз. Зараз же її ефективність ставлять під сумнів.

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