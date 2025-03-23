Тому деякі країни продовжують його практикувати, в той час, як інші – відійшли від цієї традиції. Хто в Європі не переходить на літній час, розповідає 24 Канал.

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Які країни відмовилися від переведення годинника

Країни світу поступово відходять від практики переведення годинників. 140 держав або ніколи не приймали цей ритуал, або вже припинили його.

Наразі всі країни-члени Європейського Союзу беруть участь у переведенні годинників двічі на рік, що передбачено законодавством ЄС. Як наслідок, переведення годинників все ще спостерігається приблизно в 70 країнах світу.

Ісландія – єдина країна в Європі, яка не переводить годинники на літній час. Натомість вона цілий рік живе за всесвітнім координованим часом (UTC+0). Хоча Ісландія не є членом ЄС, вона входить до Шенгенської зони.



Ісландія не переводить годинники / Фото Unsplash

Таке рішення підтримали й інші країни, зокрема:

Єгипет,

Туреччина,

Вірменія,

Аргентина,

Бразилія,

Саудівська Аравія,

Білорусь,

країна-агресор Росія.

Крім того, у Сполучених Штатах Гаваї та більша частина Аризони також вирішили не брати участь у переведенні годинників двічі на рік.

Відмова від переведення годинників на літній і зимовий час пов'язана з сумнівною економією енергоресурсів і врахування негативного впливу на здоров'я населення.

До теми: де у світі не переводять годинник.