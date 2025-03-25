Дважды в год – весной и осенью – жители Германии переводят часы в соответствии со сменой времен года. Когда именно происходит перевод и что нужно знать об этой традиции рассказывает 24 Канал.

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Как и когда переводят часы в Германии

Переход на летнее время в Германии впервые был официально введен в 1916 году во время Первой мировой войны с целью экономии угольных ресурсов. После завершения войны эта практика была прекращена, и только во время Второй мировой войны она была снова введена.

С тех пор соблюдение летнего времени в Германии менялось в разные годы. Однако, с 1980 года страна придерживается ежегодного графика перехода на летнее время.

Дата: в ночь с 29 марта (суббота) на 30 марта (воскресенье) 2025 года.

в ночь с 29 марта (суббота) на 30 марта (воскресенье) 2025 года. Как переводить: стрелки часов переводят на 1 час вперед.

стрелки часов переводят на 1 час вперед. Время перевода: в 2:00 ночи по местному времени, часы переводят на 3:00, то есть на час вперед.

Зачем это делается

Германия ввела переход на летнее время как меру для улучшения использования дневного света и экономии энергии. Инициатива имела целью перевести часы таким образом, чтобы люди просыпались и начинали свою ежедневную деятельность при естественном освещении, тем самым уменьшая зависимость от искусственного освещения в утренние и вечерние часы.

Переход на летнее время имел целью достичь значительной экономии электроэнергии, поскольку граждане нуждались бы в меньшем освещении и отоплении в вечернее время. Эта стратегия оказалась особенно важной во время военных действий и энергетических кризисов. Сейчас же ее эффективность ставят под сомнение.

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