Митні правила США: що категорично заборонено ввозити в країну

Сполучені Штати Америки – заповітна країна, куди хоче потрапити безліч. Однак, отримання візи ще не гарантує безперешкодного в'їзду в країну. Митна служба США діє за власними правилами, які можуть суттєво відрізнятися від правил, що діють у європейських країнах.

Мандрівникам рекомендується ознайомитися з цими правилами, щоб уникнути потенційних ускладнень після прибуття. Сьогодні 24 Канал розповідає, які речі можна перевозити у США, а що – заборонено.

Читайте також Скільки алкоголю можна перевозити через кордон

Що не можна ввозити у США

Кожен охочий може ознайомитися з переліком заборонених товарів на сайті Митно-прикордонної служби США.

Категорично заборонено ввозити:

абсент (через вміст у ньому наркотичної речовини туйон, забороненої в США);

наркотичні та сильні препарати (включно з ліками – без рецепта);

порнографічні матеріали (журнали, доступні у вільному продажу, не беруться до уваги);

лотерейні білети;

ґрунт;

предмети антикваріату;

матеріали (в друкованому та електронному вигляді) екстремістського змісту;

предмети, які можуть становити небезпеку (феєрверки, небезпечні іграшки, токсичні або отруйні речовини);

зброю або боєприпаси – автоматичну, напівавтоматичну, штурмову зброю, спецзасоби (глушники, прилади нічного бачення), гранати, вибухівку;

пружинні ножі;

деякі товари з країн, щодо яких введено санкції (Куба, Іран, Судан, М'янма, Північна Корея);

ряд тварин: приматів, більшість видів папуг і черепах;

м'ясо диких тварин, яйця, пір'я, шкури, ікла диких тварин;

свіже та консервоване м'ясо (зокрема, м'ясо свійської птиці);

риба та не консервована ікра;

низку фруктів та овочів (включаючи виноград, яблука, помідори);

деякі рослини, живці та насіння – не заборонені, але вимагають спеціального дозволу від Служби інспекції здоров'я тварин і рослин.

Деякі товари можна ввозити у США в обмеженій кількості

На деякі товари в митних правилах США передбачено обмеження, наприклад:

Алкоголь і тютюнові вироби. Особи віком від 21 року можуть ввозити до США до 1 літра алкоголю. Крім того, їм дозволено ввозити не більше 200 сигарет, 50 сигар або 4,4 фунта (2 кілограми) тютюну для куріння.

Важливо зазначити, що будь-яка кількість, що перевищує ці ліміти, підлягає оподаткуванню.

Подарунки. Можна ввозити подарунки вартістю до 100 доларів на особу без сплати податків. Однак, ця пільга обмежена одним випадком на 6 місяців, і людина повинна залишатися в країні щонайменше 72 години.

Тварини. Власники домашніх тварин, які бажають ввезти своїх улюбленців до Сполучених Штатів, повинні пред'явити міжнародний ветеринарний сертифікат.

Продукти. Їх всі необхідно вказати в декларації, інакше загрожує штраф.

Ліки. Дозволено перевозити рідкі ліки вагою до 100 грамів без необхідності поміщати їх у сумку на блискавці. Однак, про це слід повідомити співробітникам служби безпеки. Такі рідини будуть проходити додаткову перевірку, яка може охоплювати прохання відкрити контейнери для огляду.

Гроші. Немає жодних обмежень на загальну суму ввезених коштів. Однак особи, які ввозять понад 10 000 доларів, повинні заповнити спеціальну форму. Термін "гроші" охоплює американські та іноземні банкноти та монети, дорожні чеки, поштові перекази та цінні папери.

Зброя. Митні правила США дозволяють ввезення лише мисливської зброї та боєприпасів.