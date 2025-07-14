Українка розповіла про плюси життя в Канаді: 7 важливих пунктів

Українка, що зараз живе в Канаді, розповіла, які моменти здаються їй найкращими. Вона переконана, що переваги життя в країні, втім, не обмежуються перерахованими пунктами.

Канада – це країна з досить великою українською діаспорою, і чимало українців, що виїхали за кордон, вважають її чудовою для життя. Про основні ж переваги розповідає 24 Канал з посиланням на тікток _sheismary_.

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Перший плюс, про який згадує українська блогерка в Канаді – це різноманітність та доступність продуктів. Друга перевага – державні установи.

Бачиш, куди йдуть податки. Дуже привітні працівники всюди,

– поділилася дівчина.

Третій пункт – надзвичайно важливий – це люди. Блогерка розповіла, що "правду кажуть, люди тут чарівні".

Ще одна перевага життя у Канаді – це неймовірна природа, що вражає навіть бувалих туристів. До слова, саме канадські природні комплекси, що збережені практично у первозданному стані і часто межують з містами, і привертають щороку до країни величезну кількість туристів.

Українка розповіла про життя в Канаді: дивитися відео

П'ятий плюс – У Канаді не будуть дорікати тим, що ти не канадець. Блогерка розповіла, що там "комфортно жити і кожен може вільно самовиражатися". Звісно, серед переваг життя у Канаді далеко не остання – це рівень життя. Навіть працюючи на мінімальну заробітну платню у країні можна себе добре забезпечити.

Остання перевага, про яку згадала блогерка – це мова.

Через досвід життя в не англомовних країнах я кайфую, що тут англійська,

– розповіла вона.

Втім, раніше ми вже розповідали про "найбільший" мінус життя в Канаді, про який не знають чимало українців.