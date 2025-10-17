Українка Юлія поділилася, що до переїзду до Нідерландів підійшла ґрунтовно, і обрала цю країну не просто так.

Чимало українців зараз проживають за кордоном, і для багатьох вибір країни для отримання тимчасового захисту – це найскладніша частина процесу, повідомляє 24 Канал з посиланням на yuliia.shyshkina.

Цікаво Скільки потрібно грошей в Чехії для двох: українка розкрила несподівану суму

Чому українка обрала Нідерланди для переїзду?

Житло

Першим пунктом, який назвала українка, є право на житло. Попри те, що чимало муніципалітетів у Нідерландах зараз переповнені, і отримати там місце для проживання непросто, це все-таки можливо.

Мова

У Нідерландах дуже популярна англійська мова, і чимало людей її знають – тож протягом першого часу, за словами українки, можна прожити без знання нідерландської.

Медицина

Медицина у Нідерландах безплатна, і жінка називає це ще одним великим плюсом.

Українка розповіла, чому переїхала до Нідерландів: дивіться відео

Тобто якщо ти захворів, ти йдеш до лікаря, отримуєш рецепт і йдеш за ліками. І це все буде безкоштовно, – поділилася вона.

Освіта

Відвідування школи у Нідерландах обов'язкове, і діти починають туди ходити з 4 – 5 років. Освіта у Нідерландах також безплатна.

Менталітет

У Нідерландах чимало привітних та дружніх людей, які підкажуть за потреби, і українка вважає це значною перевагою. Та вирішальним для переїзду саме до цієї країни для жінки стало те, що тут вже протягом деякого часу живуть її родичі.

Які ще новини про українців за кордоном варто знати?