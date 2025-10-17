Украинка Юлия поделилась, что к переезду в Нидерланды подошла основательно, и выбрала эту страну не просто так.

Многие украинцы сейчас проживают за границей, и для многих выбор страны для получения временной защиты – это самая сложная часть процесса, сообщает 24 Канал со ссылкой на yuliia.shyshkina.

Интересно Сколько нужно денег в Чехии для двоих: украинка раскрыла неожиданную сумму

Почему украинка выбрала Нидерланды для переезда?

Жилье

Первым пунктом, который назвала украинка, является право на жилье. Несмотря на то, что многие муниципалитеты в Нидерландах сейчас переполнены, и получить там место для проживания непросто, это все-таки возможно.

Язык

В Нидерландах очень популярен английский язык, и многие его знают – поэтому в течение первого времени, по словам украинки, можно прожить без знания нидерландского.

Медицина

Медицина в Нидерландах бесплатная, и женщина называет это еще одним большим плюсом.

Украинка рассказала, почему переехала в Нидерланды: смотрите видео

То есть если ты заболел, ты идешь к врачу, получаешь рецепт и идешь за лекарствами. И это все будет бесплатно, – поделилась она.

Образование

Посещение школы в Нидерландах обязательное, и дети начинают туда ходить с 4 – 5 лет. Образование в Нидерландах также бесплатное.

Менталитет

В Нидерландах немало приветливых и дружественных людей, которые подскажут при необходимости, и украинка считает это значительным преимуществом. И решающим для переезда именно в эту страну для женщины стало то, что здесь уже в течение некоторого времени живут ее родственники.

Какие еще новости об украинцах за рубежом стоит знать?