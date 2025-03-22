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22 березня, 10:34
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Україна перейде на літній час: яка буде різниця з іншими країнами

Анастасія Кушпіт
Основні тези
  • Україна перейде на літній час 30 березня 2025 року, випереджаючи Польщу, Чехію, Німеччину, Францію, Італію, Іспанію на 1 годину.
  • Туреччина з 2016 року не переводить годинник і залишається в UTC+3, тому після переходу України на літній час різниці в часі між країнами не буде.

Україна перейде на літній час 30 березня 2025 року. Багато країн, зокрема у Європі, також переводять годинники, тож різниця залишатиметься.

Водночас є країна, яку Україна "наздожене" за часом, оскільки там не переводять годинник взагалі. Про це пише 24 Канал.

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Яка буде різниця з іншими країнами

  • Польща, Чехія, Німеччина, Франція, Італія, Іспанія – Україна випереджатиме їх на 1 годину.
  • Велика Британія, Ірландія, Португалія – Україна випереджатиме на 2 години.
  • Єгипет – Україна буде на 1 годину попереду.
  • США (Нью-Йорк, Вашингтон) – Україна випереджатиме на 7 годин.
  • США (Лос-Анджелес) – Україна випереджатиме на 10 годин.
  • Канада (Торонто, Монреаль) – Україна випереджатиме на 7 годин.
  • Канада (Ванкувер) – Україна випереджатиме на 10 годин.
  • Китай – Китай випереджатиме Україну на 5 годин.
  • Японія – Японія випереджатиме Україну на 6 годин.


30 березня багато країн перейдуть на літній час / Pexels

До слова, а ось Туреччина від 2016 року взагалі не переводить годинник, залишаючись завжди в UTC+3. Тож коли Україна перейде на літній час, то зрівняється із Туреччиною і часової різниці між країнами не буде.