Україна перейде на літній час: яка буде різниця з іншими країнами

Україна перейде на літній час 30 березня 2025 року. Багато країн, зокрема у Європі, також переводять годинники, тож різниця залишатиметься.

Водночас є країна, яку Україна "наздожене" за часом, оскільки там не переводять годинник взагалі. Про це пише 24 Канал.

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Яка буде різниця з іншими країнами

Польща, Чехія, Німеччина, Франція, Італія, Іспанія – Україна випереджатиме їх на 1 годину.

Велика Британія, Ірландія, Португалія – Україна випереджатиме на 2 години.

Єгипет – Україна буде на 1 годину попереду.

США (Нью-Йорк, Вашингтон) – Україна випереджатиме на 7 годин.

США (Лос-Анджелес) – Україна випереджатиме на 10 годин.

Канада (Торонто, Монреаль) – Україна випереджатиме на 7 годин.

Канада (Ванкувер) – Україна випереджатиме на 10 годин.

Китай – Китай випереджатиме Україну на 5 годин.

Японія – Японія випереджатиме Україну на 6 годин.



30 березня багато країн перейдуть на літній час / Pexels

До слова, а ось Туреччина від 2016 року взагалі не переводить годинник, залишаючись завжди в UTC+3. Тож коли Україна перейде на літній час, то зрівняється із Туреччиною і часової різниці між країнами не буде.