Скоро літній час: коли переводять годинники в ЄС

Невдовзі усі країни ЄС перейдуть на літній час. Це означає, що стрілки годинників пересунуть на годину вперед.

Це відбудеться в останню неділю березня. Про це пише 24 Канал.

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Коли в ЄС переведуть годинник

Стрілки годинника посунуть на годину вперед у ніч з 29 на 30 березня – о 2:00 час переведуть на 3:00.

Зауважимо, що годинник переводять усі країни ЄС, оскільки це регулюється загальним законодавством Євросоюзу.

Водночас цікаво, що годинник не переводять в Ісландії – вона завжди живе за всесвітнім координованим часом (UTC+0). Хоча ця країна не є членом ЄС, однак вона входить до Шенгенської зони.



Система зміни часу продовжує діяти у Європі / Pexels

Як переведення годинників впливає на здоров'я

Доведено що переведення годинників негативно впливає на здоров'я людей, адже організму важко адаптуватися.

Штучні "часові стрибки" призводять до зміни біологічних ритмів, що відображається на загальному стані, зокрема фізіологічному та психологічному здоров'ї.

Європарламент ще у 2019 році підтримав ідею скасування переведення годинника в ЄС, проте це питання досі не врегульоване – країни ніяк не можуть домовитися між собою.