Навіть волосся: назвали речі, на які можуть спрацювати сканери в аеропорту

Сканери в аеропорту призначені шукати зброю або інші небезпечні предмети. Однак існують і випадкові речі, на які вони теж можуть спрацювати.

Якщо хвилі ідентифікують щось підозріле, то охорона аеропорту вимушена буде звернути на це увагу. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Time Out.

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На що можуть спрацювати сканери в аеропорту

Іноді сканери можуть спрацювати на густе волосся, шпильки для волосся, пірсинг, дріт у бюстгальтері та навіть піт.

Річ у тім, що пристрої, які перевіряють багаж, випромінюють рентгенівські промені, які проходять через сумки, обчислюючи щільність і масу вмісту (включно з металевими, неметалевими та органічними об'єктами).

Усі металеві речі вирізняються синім кольором, органічні матеріали – помаранчевим, а легші метали – зеленим.

До приладу, такі їжа, папір, вибухові речовини й наркотики – це все органічні матеріали, які позначаються на сканерах помаранчевим кольором. Тобто служба безпеки це перевірить, якщо подумає, що світиться щось підозріле.

Також існують КТ, які надають співробітникам аеропорту поперечний переріз вмісту багажу.

Машини посилають міліметрові хвилі всередину пасажира. Хвилі проходять крізь одяг і відбиваються від шкіри пасажира і повертають зображення, яке інтерпретується машиною,

– пояснив доктор філософії, автор книги "101 огляд" Шон Малвіні Редден.

Тобто якщо хвилі ідентифікують щось підозріле, наприклад, у кишені, то машина помістить на аватар попередження, щоб співробітники служби безпеки знали, де це шукати.

Зокрема з цієї причини потрібно завжди знімати годинник, ремені, монети, ключі та пристрої.

Проте іноді для зайвих проблем достатньо лише квитка. Якщо на посадковому талоні є певні літери, то пасажира можуть попросити пройти додаткову перевірку.