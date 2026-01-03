У Польщі перевіряють, хто живе в орендованих квартирах: що варто знати орендарям
- У Польщі проводять перевірки орендованих квартир, щоб виявити будівельні порушення та контролювати дотримання умов оренди
- Інспектори можуть перевіряти, чи не передано квартиру у безкоштовне користування без згоди орендодавця, та чи відповідає технічний стан квартири нормам.
У Польщі чиновники ходять по орендованих квартирах та перевіряють їх. Втім, турбуватися не варто.
Так шукають, наприклад, будь-які будівельні порушення. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на видання In Poland.
Дивіться також Багатьом доведеться шукати роботу: що буде з виплатами для українців за кордоном у 2026 році
Що означають перевірки квартир у Польщі?
Часто у соціальних мережах мешканці великих міст Польщі публікують стурбовані дописи про те, що їх відвідали "якісь державні інспектори".
"Вони стукають у двері та запитують, хто там живе", – пишуть люди.
Такі перевірки не є незвичними. Їх проводять компанії з управління нерухомістю у межах програми "Знай свого орендаря". Вона діє у Варшаві уже впродовж багатьох років.
Кожна квартира передається за визначеними правилами, яких орендар має дотримуватися.
Тому інспектори й здійснюють перевірки по квартирах, аби впевнитися, що житло використовується відповідно до договору, або чи орендар не надав його комусь в безкоштовне користування без згоди орендодавця.
Можуть контролери звернути увагу й на загальний технічний стан квартири.
Масштаби цих контрольних заходів значні. У деяких районах Варшави по кілька тисяч перевірок на рік.
Втім, невдовзі такі перевірки можуть почати здійснювати принаймні раз на 5 років. Вони стосуватимуться й договорів, укладених до 2019 року.
Ще один нюанс – можна буде втратити житлові субсидії, якщо кількість осіб, які фактично проживають у квартирі, менша ніж заявлено.
Останні новини Польщі
У Польщі подали петицію з вимогою зробити свято Трьох Королів звичайним робочим днем. Розгляд цієї пропозиції наразі не запланований, і невідомо, чи буде її розглянуто в Сеймі або Сенаті.
У Польщі провели дослідження якості життя в містах, аналізуючи 90 показників, включно з охороною здоров'я, освітою, транспортом та безпекою. До топ-10 найкращих міст, зокрема, увійшов Сопот, Варшава та Міньськ Мазовецький.