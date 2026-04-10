Закордон Новини про життя за кордоном У Польщі проводяться планові перевірки, за які беруть гроші: спеціаліста можна не пустити
10 квітня, 13:09
Марина Блохіна
Основні тези
  • У Польщі власники приватних будинків зобов'язані проводити огляд димоходів щонайменше раз на рік згідно з Законом про будівництво.
  • Відмова від огляду може призвести до втрати компенсації у випадку пожежі та штрафу до 500 злотих.

У Польщі є незвичний закон, який стосується власників і мешканців приватних будинків – принаймні раз на рік в них обов'язково має проводитися огляд димоходів. Та коштує він чимало.

Відповідно до статті 62 Закону про будівництво у Польщі огляд димоходів потрібно проводити принаймні раз на рік, і зазвичай це відбувається до або після опалювального сезону, пише InPoland

Які перевірки відбуваються у Польщі?

Плановий візит спеціаліста дорогий, але обов'язковий – якщо від нього відмовитися та не впустити його у дім, власник житла втрачає можливість отримати компенсацію у випадку пожежі. Окрім того, йому загрожуватиме штраф від повітової будівельної інспекції, що становить до 500 злотих, пише Biznes Interia

Стандартна перевірка димоходів зазвичай включає перевірку димохідної системи та очищення димоходу. І попри те, що перевірку може виконати лише кваліфікований сажотрус чи будівельник із відповідною кваліфікацією, можна заощадити трохи грошей на самостійному очищенні димоходу. 

Таке очищення слід проводити з відповідною частотою:

  • вентиляційні канали – раз на рік;
  • витяжні канали котлів та газових плит – раз на пів року;
  • димові канали котлів та печей, що працюють на твердому паливі – раз на квартал. 

Зважайте також, що частота необхідних перевірок залежить і від площі житла: якщо ваш будинок перевищує 2000 квадратних метрів, перевірку потрібно проводити двічі на рік. Кінцеві терміни для неї – 31 травня та 30 листопада. 

Вартість комплексної перевірки димоходу може коливатися від 250 до 450 злотих. Але доведеться заплатити більше, якщо в будівлі є кілька поверхів, або ж якщо димоходи більшого діаметра, ніж зазвичай. 

