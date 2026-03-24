Українцям приготуватись: чи переведуть у Польщі годинники на літній час

Питання сезонного переведення годинників щороку викликає інтерес у мільйонів людей, особливо навесні та восени. Зміна часу впливає не лише на режим сну, а й на робочий графік, транспорт, навчання та навіть самопочуття. У Польщі, як і в більшості країн Європейський Союз, досі діє система переходу на літній і зимовий час.

Попри багаторічні дискусії про її скасування, остаточного рішення на рівні ЄС поки не ухвалили. Як переводять годинник у Польщі – розповіло видання Time and Date.

Дивіться також Переведення годинників у 2026 році: коли Україна перейде на літній час

Коли Польща переводить годинники у 2026 році?

Тому країна продовжує двічі на рік змінювати час за усталеними правилами. У 2026 році перехід на літній час відбудеться в ніч із 28 на 29 березня. О 02:00 годинники потрібно перевести на одну годину вперед – до 03:00. Через це ніч стане коротшою, однак вечори будуть світлішими, що традиційно вважається перевагою для повсякденного життя та відпочинку.

Зворотний перехід на зимовий час запланований на останню неділю жовтня. У ніч на 25 жовтня 2026 року о 03:00 стрілки годинника переведуть на одну годину назад. У результаті люди отримають додаткову годину сну, але світловий день стане коротшим.



Чому в Польщі підтримують ідею скасування переведення годинника?

Дискусія про відмову від сезонного переведення часу триває в Європейський Союз вже не перший рік, повідомляє РБК-Україна. Польща входить до числа країн, які виступають за перехід на єдиний стабільний час протягом усього року. На думку прихильників цієї ідеї, нинішня система має більше недоліків, ніж переваг.

Серед головних аргументів називають насамперед вплив на здоров'я: різка зміна режиму сну може викликати стрес, погіршення самопочуття та навіть підвищення ризику серцево-судинних проблем у перші дні після переведення годинника.

Крім того, економічна доцільність такого кроку нині ставиться під сумнів, адже сучасні технології значно зменшили ефект від економії електроенергії. Водночас ключовою перешкодою залишається необхідність узгодженого рішення на рівні всіх країн ЄС, щоб уникнути плутанини у транспортному сполученні, бізнес-процесах і міжнародній координації.

Коли переведуть годинники в Україні?

Додамо, що Україна переводить годинники на літній час 29 березня 2026 року о 03:00, пересунувши їх на годину вперед. Законопроєкт про скасування переведення годинників не був підписаний президентом, тому практика залишається чинною.