"Можуть зіпсувати життя": 3 основні помилки у переїзді до Іспанії
Життя за кордоном – це не вічна відпустка, а стрес, до якого чимало мігрантів опиняються не готовими. І українка, що віднедавна живе в іспанській Малазі, розповіла, які помилки можуть дорого коштувати під час переїзду.
Переїзд за кордон – це непросто, і до нього потрібно підготуватися що фінансово, що морально. Але українка розповіла, чого робити під час цього процесу точно не варто, повідомляє mariel.le.mari.
Цікаво "Я досі в шоці": українка розкрила ціни на житло в Іспанії
Які є основні помилки під час переїзду?
Для багатьох людей Іспанія – це лише красива природа, неймовірне море та сонце. Ось тільки на власному досвіді українці довелося пересвідчитися, що ставитися до переїзду як до "довгої відпустки" точно не варто.
Помилка №1. Їхати без фінансової подушки
Гроші неймовірно важливі під час переїзду, і їх потрібно відкласти принаймні на кілька місяців комфортного життя. А краще – взагалі на рік.
Бо не все йде за планом: роботу ти можеш не знайти. Ні за місяць, ні за два. І в якийсь момент починається паніка,
– поділилася дівчина.
Українка розкрила основні помилки під час переїзду: дивіться відео
Помилка №2. Не розібратися з документами
Усю "тяганину" з документами точно не варто відкладати на останній момент, і блогерка радить розбиратися з ними заздалегідь. В Іспанії оформлення паперів пов'язане з великою кількістю складнощів: потрібно наперед дізнаватися що, як і коли робити.
Наприклад, на NIE, основний документ іноземців в Іспанії, доводиться чекати місяць, а часом і півтора.
Помилка №3. Не підготуватися морально
Українка зізналася, що моральна підготовка до переїзду, нехай і видається не такою важливою, насправді є найсерйознішим пунктом з усіх.
Багато хто думає, що це буде як відпустка – сонце, море, кайф. Потім ти стикаєшся з реальністю – інша країна, інші люди, інші правила,
– розповіла блогерка.
Тож найважливіше під час переїзду – це не ідеалізувати країну та дати собі час адаптуватися до нового життя.