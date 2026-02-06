"Країна для пенсіонерів": українка розкрила великий мінус популярного місця для переїзду
- Українка, яка переїхала до Італії, зазначила, що більшість розваг у країні орієнтовані на пенсіонерів, а не на молодь.
- Популярність Італії як місця для переїзду зростає, минулого року туди емігрували 382 071 іноземців, що є найвищим показником з 2014 року.
Українка, що переїхала з Чехії до дуже популярної країни Європи, зіштовхнулася з тим, що розваг там вкрай мало – і майже всі вони розраховані на старших людей.
Італія – це неймовірна сонячна країна, що притягує туристів культурою, сонцем та неймовірними краєвидами. Ось тільки життя там підійде далеко не для всіх, повідомляє poliifrom.
Що потрібно знати перед переїздом до Італії?
Українка, що переїхала до Італії, свідомо обрала цю країну – вже наперед знаючи, що стиль життя там сильно відрізняється від Чехії, де вона жила раніше.
Італія – це країна для пенсіонерів, і я не збираюся це виправдовувати. Це дійсно так. Адже будь-яка розвага зводиться до того, аби просто сходити кудись на апероль,
– поділилася дівчина.
Також вона поскаржилася на стару систему, що вже не працює, а також упередження щодо молоді. Втім, українка знала про усі ці недоліки ще перед переїздом – і прагнула більш спокійного ритму життя.
Українка розповіла про великий мінус Італії: дивіться відео
Саме тому вона нагадує, що вибір країни для еміграції – це не лише про клімат, але й про місцевий менталітет. До цього вибору слід ставитися дуже уважно, аби країна підходила саме для вас.
Я не можу сказати, що в Італії зовсім нічого немає – клубів чи дискотек. Просто це не той рівень, до якого ми звикли в Чехії. Але річ у тому, що те, що було в Чехії, на нас тиснуло, ми хотіли спокою,
– додала українка.
Попри ці кілька недоліків популярність Італії серед іноземців тільки зростає – торік до країни переїхали 382 071 іноземці, що є найвищим показником з 2014 року, пише Reuters.
Що ще розповідають українці?
