Італія заплатить 15 тисяч євро за переїзд на дуже популярний курорт: там постійно сонячно

Українці та інші іноземці разом з італійцями можуть взяти участь у незвичній програмі: країна готова заплатити чимало грошей людям, що наважаться переїхати на один надзвичайно популярний острів.

Сардинія – це неймовірно красивий острів в Італії, який, як і багато інших регіонів країни, зіштовхнувся з проблемою зменшення населення, повідомляє Express. І для того, аби відновити села, що поступово спустошуються, уряд країни готовий платити людям, що вирішать оселитися там.

Чому Італія платить за переїзд до Сардинії?

Якщо ви колись мріяли про те, аби жити під теплим середземноморським сонцем та насолоджуватися 300 сонячними днями на рік, програма переїзду до Сардинії – це саме те, що потрібно.



Сардинія має неймовірні пляжі / Фото Pexels

Її створили для того, аби відродити кілька сільських районів, де населення постійно скорочується: молодь виїжджає у пошуках роботи, тож залишаються там переважно лише літні люди. Участь у програмі можуть взяти усі, хто готові зареєструватися як резиденти у невеликому містечку на острові.

Втім, є одна умова – його населення має бути меншим, ніж 3000 людей.

Для того, аби переїзд та адаптація стали простішими, уряд Італії готовий платити 15 000 євро кожному, хто наважиться на це. Ці кошти призначені для того, аби покрити витрати, пов'язані з ремонтом чи купівлею нерухомості. Але вони також не можуть перевищувати 50% від загальної вартості, пише Mirror.

Натомість учасники мають зобов'язатися переїхати до обраного населеного пункту протягом 18 місяців після покупки житла або завершення ремонтних робіт. Та окрім початкового гранту, можна також отримати й додаткові пільги – вони призначені для людей, що планують створити сім'ю у Сардинії.

Подружжя можуть отримувати приблизно 600 євро щомісяця за першу дитину, та 400 євро за другу, поки їй не виповниться 5 років.

На фінансування цієї програми виділили 45 мільйонів євро – і це частина ширшої ініціативи, що спрямована на подолання депопуляції у селах.

