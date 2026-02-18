"Однією рукою дає, а двома забирає": українка розкрила, чому покинула популярну країну

Українка, що переїхала до Іспанії, розповіла, чому покинула іншу країну, в якій жила до того. За її словами, там з великою родиною жити дуже складно – грошей часто не вистачає.

Українка зі США переїхала до Іспанії – і попри те, що в Америці їй справді подобалося, кілька мінусів все ж змусили її покинути країну, повідомляє olenaspain.

Чому українка поїхала зі США?

За словами українки, США – це справді країна можливостей, і після переїзду до Іспанії жінка це відчуває особливо сильно. В Америці завдяки наполегливій праці можна швидко підійматися кар'єрними сходами: наприклад, продавчиня з магазину, де працювала українка, досить швидко стала адміністраторкою.

Окрім того, жінка не впевнена, чи зможе повноцінно використати досвід робити, який отримала в Америці, в Іспанії.

Але США – це країна, яка однією рукою дає, а двома забирає. І головна причина, чому саме ми не змогли там залишитися – це велика сім'я,

– поділилася жінка.

Попри те, що вона та її чоловік обоє мали роботу, всі гроші протягом місяця витрачалися, і відкласти кошти не вдавалося. Щомісяця дохід дорівнював витратам, і українка швидко зрозуміла, що мати велику сім'ю в Америці – це дуже дорого.

Школи, садочки, постійні обмеження в часу, хвороби дітей – усе це сильно впливає на життя і роботу. Я не вірю в історії "у нас троє дітей, і ми все встигаємо, багато заробляємо і відкладаємо,

– розповіла українка.

Тож для неї Іспанія підходить ідеально: ритм життя там чи не вдвічі повільніший, і жити з трьома дітьми українці значно легше та дешевше. Втім, вона все ще рекомендує США як країну для переїзду – особливо для людей без дітей та великих зобов'язань.

До слова, середня зарплата у США для працівників, що працюють повний робочий день, складає приблизно 53 490 доларів на рік, або ж 1028 доларів на тиждень, пише Jobted.

