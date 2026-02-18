Украинка из США переехала в Испанию – и несмотря на то, что в Америке ей действительно нравилось, несколько минусов все же заставили ее покинуть страну, сообщает olenaspain.

Почему украинка уехала из США?

По словам украинки, США – это действительно страна возможностей, и после переезда в Испанию женщина это чувствует особенно сильно. В Америке благодаря упорному труду можно быстро подниматься по карьерной лестнице: например, продавщица из магазина, где работала украинка, достаточно быстро стала администратором.

Украинка рассказала, почему уехала из Америки: смотрите видео

Кроме того, женщина не уверена, сможет ли полноценно использовать опыт делать, который получила в Америке, в Испании.

Но США – это страна, которая одной рукой дает, а двумя забирает. И главная причина, почему именно мы не смогли там остаться – это большая семья,

– поделилась женщина.

Несмотря на то, что она и ее муж оба имели работу, все деньги в течение месяца тратились, и отложить средства не удавалось. Ежемесячно доход равнялся расходам, и украинка быстро поняла, что иметь большую семью в Америке – это очень дорого.

Школы, садики, постоянные ограничения во времени, болезни детей – все это сильно влияет на жизнь и работу. Я не верю в истории "у нас трое детей, и мы все успеваем, много зарабатываем и откладываем,

– рассказала украинка.

Поэтому для нее Испания подходит идеально: ритм жизни там чуть ли не вдвое медленнее, и жить с тремя детьми украинке значительно легче и дешевле. Впрочем, она все еще рекомендует США как страну для переезда – особенно для людей без детей и больших обязательств.

К слову, средняя зарплата в США для работников, работающих полный рабочий день, составляет примерно 53 490 долларов в год, или 1028 долларов в неделю, пишет Jobted.

