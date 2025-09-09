Підпал у Берліні: понад 40 тисяч будинків лишилися без електрики
- У Берліні через підпал двох високовольтних опор близько 43 тисяч домогосподарств і 3 тисяч підприємств залишилися без електрики.
- Німецька поліція підозрює, що підпал був політично вмотивованим і здійснений екстремістами.
- Через проблеми з електрикою виникли труднощі з курсуванням трамваїв та роботою світлофорів у Берліні.
Серед ночі вівторка у південно-східному районі Берліна Йоганністаль загорілися дві високовольтні опори. Поліція підозрює, що це був підпал.
Служби екстреної допомоги отримали сповіщення про пожежу о 03:00 ранку, і пожежникам знадобилося близько години, аби втамувати вогонь, повідомляє 24 Канал з посиланням на Vanguard.
Цікаво Ситуація дуже критична: в одній з країн ЄС немає місця для українських біженців
Тисячі людей у Берліні залишилися без світла
Пожежа відбулася внаслідок підпалу двох опор електропередач, вважає німецька поліція. Товсті кабелі на двох опорах були пошкоджені та частково знищені вогнем. Окрім того, у поліції вважають, що підпал, який залишив тисячі людей без електрики, був політично вмотивованим.
Полум'я наразі вже вдалося загасити, і на місці події працюють служби, що з'ясовують причину пожежі. Пізніше поліція заявила, що і вибір цілі, і спосіб підпалу свідчить про те, що підпал був здійснений екстремістами.
З раннього ранку вівторка без струму залишилися близько 43 тисяч домогосподарств та 3 тисячі підприємств у кількох районах столиці. Для того, аби відновити електропостачання, знадобиться деякий час.
Поліція також повідомила, що через відсутність електрики виникли проблеми з курсуванням трамваїв та роботою світлофорів.
