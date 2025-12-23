В цій африканській країні пірамід вдвічі більше, ніж у Єгипті

Зазвичай коли мовиться про піраміди, першими на думку спадають саме піраміди Гізи, а значить, Єгипет. Втім, є одна країна неподалік, де цих споруд практично вдвічі більше – але вона зовсім не така відома.

Протягом століть Єгипет залишався беззаперечним "обличчям" монументальної стародавньої архітектури, і це змушує багатьох людей думати, що це чи не єдина країна в Африці, що має піраміди.

Та якщо поглянути на цифри, відкривається зовсім інша картина – Єгипет насправді не має найбільшу концентрацію цих стародавніх споруд. Натомість для того, аби подивитися на найбільшу кількість пірамід, варто звернути увагу на південного сусіда цієї країни, а саме на Судан.

Що варто знати про піраміди у Судані?

Судан, що захований у пустельних краєвидах стародавнього регіону Нубія, може похвалитися практично вдвічі більшою кількістю пірамід, ніж є у Єгипті. Вони побудовані переважно між 800 та 350 роками до нашої ери та називаються суданськими, або ж нубійськими. Вони, можливо, менші та крутіші від своїх єгипетських аналогів – втім, вони представляють плідну та складну епоху африканської історії, яку можна легко назвати неймовірним прихованим чудом світу.

Мешканці Судану були надзвичайно плідними будівельниками – вони звели від 200 до 255 пірамід, а ось у їхнього північного сусіда, що більш відомий, налічується всього 118 споруд. Найвідоміші розташовані у Гізі, але чимало пірамід також розкидано по всьому Єгипту – в Абу-Раваші, Абусірі, Саккарі та Дахшурі.

Цікаво! Суданські піраміди будували для правителів стародавнього царства Куш. Як велика держава воно постало у VIII столітті до нашої ери, і під час 25-ї династії кушити навіть правили стародавнім Єгиптом, породивши лінію царів, що відомі як "чорні фараони".

Першим правителем став Піє, що з успіхом вторгся до Єгипту десь у 770 році до нашої ери та правив з кушитської столиці Напати. Він надихнувся розкішними гробницями попередніх фараонів та вимагав, аби його поховали так само. Після цього він став першим правителем царства, якого вшанували пірамідою у некрополі Ель-Курру у Судані.



Суданські піраміди / Фото Pexels

Невідомі скарби в Мерое

Після втрати контролю над Єгиптом у 656 році кушитські царі втекли з країни та заснували нову столицю у Мерое. І переважну кількість нубійських пірамід можна знайти саме у цьому місті – їх тут приблизно 200.

Після серії конфліктів з римською армією та сусіднім королівством Аксум царство Куш було навіки втрачено для історії. І піраміди також залишалися невідомими, аж поки їх не відкрили археологи у 1830-х роках.

Першим детальні ескізи та описи пірамід надав західному світу французький дослідник та мінералог Фредерік Кайо – його праця "Подорож до Мерое" стала справжньою "мапою скарбів" для усіх його послідовників.

Найганебнішою подією, що закарбувалася в історії розкопок, стало прибуття італійського військового лікаря Джузеппе Ферліні та його партнера Антоніо Стефані. Не бажаючи відкопувати вхід до пірамід глибоко у піску, мисливець за скарбами просто підривав вершини будівель, аби потрапити всередину. Таким чином він зруйнував близько 40 пірамід.

