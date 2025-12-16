Саме навколо цього й розгорнулася дискусія в соцмережі Threads, де користувачі обговорюють, які країни можуть залишатися придатними для життя навіть у довгостроковій перспективі, попри всі виклики майбутнього. Своїми думками поділився користувач з ніком @roma_lelit, передає 24 Канал.

В яких країнах найкраще буде жити найближчі 100 років?

Фінляндія – висока якість життя

На думку користувача Threads з ніком @roma_lelit, у Фінляндії довіра – не гасло, а система: навіть квитки в трамваї люди купують на совість.

Школа, де дітям заборонено ставити оцінки до 4 класу, щоб не вбивати допитливість. Бібліотека, де можна взяти вудку або швейну машинку,

– наводить він аргументи.

Що ж, у Фінляндії оцінювання дійсно відсутнє на ранніх етапах навчання або є дуже м'яким, а система спрямована на розвиток учнів без жорсткої конкуренції. Це та інші переваги підтверджують ту, що ця країна регулярно займає перші місця у світовому рейтингу щастя за даними World Happiness Report, передає Forbes Індія.



Фінляндія – висока якість життя / Фото Unsplash

Норвегія – високий рівень життя та соціальна підтримка

Норвегія також входить до числа країн з високим рівнем щастя й якості життя за міжнародними рейтингами.

"Кожен громадянин офіційно володіє часткою державного фонду.На кожного норвежця припадає близько 250 тисяч доларів. І ніхто не ниє: "де гроші?", – пише @roma_lelit.

Однак це не зовсім так. Твердження про те, що кожен громадянин володіє часткою державного суверенного фонду у 250 тисяч доларів, є спрощеним поясненням моделі, де нафтові доходи країни акумулюються у суверенному фонді, а потім частина прибутків розподіляється через соціальні системи, пенсії тощо – але прямої частки "на папері для кожного" немає.

Нова Зеландія – високі позиції у рейтингах

Нова Зеландія регулярно потрапляє до світових рейтингів країн із комфортним життям і щасливим населенням, часто поруч зі скандинавськими країнами.

Заборона на нафтовидобуток – назавжди. Школяр може зателефонувати до Міністерства екології – і його вислухають,

– пише користувач Threads.

Але твердження про повну заборону нафтовидобутку назавжди потребує уточнення: держава має політику поступового скорочення нових нафтових ліцензій і обмеження на шельфі з наміром зменшити видобуток, але це не "повна і абсолютна назавжди" заборона у всіх сенсах (це питання політичних рішень і переглядів урядом).



Нова Зеландія регулярно потрапляє до світових рейтингів / Фото Unsplash

Які ще країни користувач Threads вважає найкращими?

Ісландія – безпека та гендерна рівність.

Швейцарія – один із лідерів за якістю життя

Канада – комфорт для іммігрантів.

Австралія – висока якість життя та зарплати.

Усі сім країн періодично потрапляють у рейтинги країн із високою якістю життя та рівнем щастя. Однак варто пам'ятати, що кожна країна, навіть найкраща, має свої недоліки.

