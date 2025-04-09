Туерредду – один з найпопулярніших пляжів Сардинії має намір запровадити нові правила для відвідувачів. Туристи будуть зобов'язані заздалегідь бронювати місця за допомогою спеціального додатка, призначеного для відпочинку в затоці.

Ця затока в формі півмісяця, розташована на однойменному острові, має неабияку популярність. Тож, навряд це стане перешкодою для туристів, пише 24 Канал з посиланням на The Telegraph.

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Місце на пляжі Туерредда треба бронювати онлайн

Намагаючись контролювати доступ до пляжу протягом літніх місяців, місцева влада комуни Теулада раніше обмежила кількість відвідувачів до 1 100 осіб на день. Тепер запроваджує новий захід, який вимагає від відвідувачів бронювати місця через спеціальний додаток.

Ми сподіваємося почати роботу з новою системою вже в липні,

– повідомив мер Теулади Анджело Мілія.



Пляж Туерредда / Фото porto di olbia

Зауважимо, з 2020 року влада Сардинії запровадила обмеження на кількість відвідувачів пляжу Туерредда.

Окрім цих обмежень, місцеві правила забороняють використовувати одноразові поліетиленові пакети, курити та збирати пісок чи гальку з пляжу.

До слова, польський суд зобов'язав Закопане скасувати "кліматичний збір" для туристів.