Этот залив в форме полумесяца, расположен на одноименном острове, имеет большую популярность. Поэтому, вряд ли это станет препятствием для туристов, пишет 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.

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Место на пляже Туэрредда надо бронировать онлайн

Пытаясь контролировать доступ к пляжу в течение летних месяцев, местные власти коммуны Теулада ранее ограничили количество посетителей до 1 100 человек в день. Теперь вводит новую меру, которая требует от посетителей бронировать места через специальное приложение.

Мы надеемся начать работу с новой системой уже в июле,

– сообщил мэр Теулады Анджело Милия.



Пляж Туэрредда / Фото porto di olbia

Заметим, с 2020 года власти Сардинии ввели ограничения на количество посетителей пляжа Туэрредда.

Кроме этих ограничений, местные правила запрещают использовать одноразовые полиэтиленовые пакеты, курить и собирать песок или гальку с пляжа.

К слову, польский суд обязал Закопане отменить "климатический сбор" для туристов.