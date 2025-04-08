Как пишет 24 Канал со ссылкой на Canarian Weekly, владельцы недвижимости в жилых комплексах по всей Испании теперь будут обязаны получить согласие от 60% своих соседей, прежде чем сдавать жилье в аренду отдыхающим.

Читайте также Причина – парадоксальная: суд запретил Закопане взимать с туристов сбор

В Испании усложнили сдачу жилья туристам

Новые правила относительно туристической аренды жилья предусматривают, что владельцы недвижимости должны получить необходимую поддержку перед тем, как начинать такую деятельность.

Если владелец сдает жилье без надлежащего разрешения, соседи, в лице главы общины или других жителей, имеют право требовать немедленного прекращения деятельности. Невыполнение этого требования может привести к судебному иску с целью прекращения несанкционированного использования имущества.

Массовая сдача частного жилья туристам привела к жилищному кризису в стране, поскольку это вызывает рост цен на апартаменты и лишает местных доступных по цене вариантов долгосрочного размещения в хороших районах,

– объясняет власть.

Также туристы, которые снимают квартиры в жилых домах на короткий срок, по сообщениям, создают препятствия для постоянных жителей. Жалобы поступают на чрезмерный шум и мусор, что приводит к разочарованию среди тех, кто живет в этих общинах постоянно.

В то же время новый закон не повлияет на квартиры, которые были сданы в аренду до его принятия.



В Испании усложнили сдачу частных квартир туристам / Фото Unsplash

Разработают еще и налоговую структуру

Правительство Испании объявило о планах создания новой налоговой структуры, которая будет классифицировать туристическую аренду как экономическую деятельность. Она будет подлежать налогообложению по принципу НДС.

В рамках этой инициативы с 1 июля 2025 года будет введен центральный реестр, направленный на борьбу с мошенничеством в сфере краткосрочной аренды жилья.

Пока остается неопределенным, как эти законодательные изменения повлияют на доступность жилья для туристов, однако эксперты отрасли предупреждают, что введение дополнительных налогов на аренду недвижимости может привести к росту цен.

А вы знаете: почему в Нидерландах не завешивают окна.