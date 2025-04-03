В этой стране принято иметь большие открытые окна, а шторы используют только в спальнях, и то преимущественно на ночь. Поэтому с чем связана такая традиция в Нидерландах рассказывает 24 Канал.

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Почему в Нидерландах не завешивают окна

Стала привычка

В Нидерландах жители предпочитают участвовать в бурной жизни, разворачивающейся на улицах, а не запираться дома за стенами и шторами. Поэтому и держат окна открытыми.

Для многих голландцев открытые окна стали ежедневным ритуалом и значительной частью их образа жизни. Эта традиция часто воспринимается без особых размышлений, поскольку передается из поколения в поколение.

Историческая причина

Историки нашли интересное историческое объяснение давней традиции Нидерландов держать окна открытыми. Эта практика уходит корнями в период, когда страна находилась под испанским господством, что характеризовалось репрессивным режимом, который боялся восстаний.

Чтобы предотвратить подпольные собрания и заговоры, голландцам запретили закрывать окна – ограничение, которое с тех пор превратилось в культурную норму.



Почему в Нидерландах не принято завешивать окна / Фото Unsplash

Экономическая причина

Также эту практику связывают с соблюдением прозрачности в личном поведении. Исторически сложилось так, что правительство стремилось обеспечить, чтобы граждане жили в соответствии со своими возможностями и придерживались стандартов честности.

Как следствие, наличие открытых окон в Нидерландах стало символизировать приверженность к порядочности и честности. К тому же в Нидерландах не принято подглядывать за соседями, поскольку считается невежливым смотреть в чужие окна.

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